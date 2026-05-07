americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Comey busca cancelar próxima comparecencia judicial en Carolina del Norte por amenaza a Trump

WASHINGTON (AP) — El exdirector del FBI James Comey pidió que se cancele su próxima comparecencia judicial en Carolina del Norte el jueves, al señalar que era innecesaria porque ya se entregó en Virginia y compareció ante un juez por presuntamente amenazar al presidente Donald Trump. El Departamento de Justicia respalda la solicitud.

ARCHIVO - James Comey, exdirector del FBI, habla con los periodistas en el Capitolio en Washington, el 17 de diciembre de 2018. (Foto AP/J. Scott Applewhite, archivo)
ARCHIVO - James Comey, exdirector del FBI, habla con los periodistas en el Capitolio en Washington, el 17 de diciembre de 2018. (Foto AP/J. Scott Applewhite, archivo) AP

Comey fue acusado la semana pasada en una imputación de dos cargos de comunicar “a sabiendas y deliberadamente” una amenaza contra Trump al publicar en Instagram una foto de conchas marinas dispuestas numéricamente como “86 47”.

Los fiscales alegan que la foto constituía una amenaza contra Trump, el 47mo presidente. Comey ha manifestado que supuso que la disposición de las conchas —que, según afirma, encontró en una playa— reflejaba un mensaje político, no un llamado a la violencia, y que eliminó la publicación en cuanto vio que algunas personas la interpretaban como una amenaza.

Actualmente tiene previsto comparecer el lunes ante una corte federal en Greenville, Carolina del Norte, pero sus abogados instaron a un juez el jueves a cancelar esa comparecencia. Señalaron que se entregó y compareció ante un juez en Virginia, donde vive, y que el Departamento de Justicia ha dado su consentimiento a su solicitud.

El caso es el segundo contra Comey, considerado desde hace tiempo un adversario del presidente republicano, presentado por el Departamento de Justicia de Trump. Un proceso anterior no relacionado, que acusaba a Comey de hacer una declaración falsa ante el Congreso, fue desestimado por un juez que concluyó que el fiscal que presentó el caso había sido designado ilegalmente.

Expertos legales han cuestionado si el Departamento de Justicia puede cumplir el alto estándar jurídico de demostrar que Comey pretendía que su publicación en Instagram fuera una amenaza. El secretario de Justicia interino Todd Blanche ha dicho que los investigadores tienen pruebas más allá de la propia publicación. No dio más detalles.

Merriam-Webster, el diccionario utilizado por The Associated Press, indica que 86 es jerga que significa “echar”, “deshacerse de” o “negar el servicio a”. Señala: “Entre los significados más recientes adoptados hay una extensión lógica de los anteriores, con el sentido de ‘matar’. No incorporamos este significado, debido a su relativa reciente aparición y a lo poco que se usa”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
el petroleo cae con fuerza tras senales de paz entre eeuu e iran y alivio en ormuz

El petróleo cae con fuerza tras señales de paz entre EEUU e Irán y alivio en Ormuz

Por Redacción América Noticias Miami
eeuu e iran aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petroleo y suben las bolsas

EEUU e Irán aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petróleo y suben las bolsas

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - Un cartel del The New York Times se ve a la entrada de s edificio en Nueva York, el 6 de mayo de 2021. (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo)

Agencia de derechos civiles de EEUU demanda a The New York Times por discriminar a un hombre blanco

imagen que sacude: marco rubio aparece con mapa de cuba en reunion clave del comando sur
ULTIMA HORA

IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR

Destacados del día

Vocero del régimen dice en la TV CUBANA que teme que el 20 de MAYO ocurrirá una invasión

Vocero del régimen dice en la TV CUBANA que teme que el 20 de MAYO ocurrirá una invasión

Sherritt abandona Cuba tras sanciones de Trump y golpea duramente al régimen de Díaz-Canel

Sherritt abandona Cuba tras sanciones de Trump y golpea duramente al régimen de Díaz-Canel

Avión espía Boeing Poseidon rodea Cuba en medio de aumento de tensiones con Washington

Avión espía Boeing Poseidon rodea Cuba en medio de aumento de tensiones con Washington

Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

El impacto mundial del control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, en cifras

Video viral de Delta Force cubanos desata burlas en redes por ejercicios militares del régimen

Video viral de "Delta Force cubanos" desata burlas en redes por ejercicios militares del régimen

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter