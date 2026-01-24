Charros, a un paso de la final en la Liga Mexicana del Pacífico

Luis Iván Rodríguez se las ingenió para mantener en blanco al bateo guinda, pese a permitir siete imparables en cinco entradas y un tercio, y se acreditó la victoria para que los Charros ampliaran a 3-0 su ventaja en la serie al mejor en un máximo de siete duelos.

A la ofensiva destacaron Connor Hollis, de 3-3 con jonrón, dos carreras anotadas y cuatro impulsadas, y Julián Ornelas, de 5-3 con dos anotadas.

Los Charros buscarán finiquitar la serie este domingo en su casa, el Estadio Panamericano, que será también sede de la Serie del Caribe 2026, del 1 al 7 de febrero.

Los Navegantes del Magallanes remontaron una desventaja y derrotaron 8-5 a los Cardenales de Lara en 11 entradas, para quedar a un paso de la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Renato Núñez conectó un jonrón de dos carreras y Tucupita Marcano sacudió enseguida uno solitario para marcar la diferencia. Fue el sexto triunfo consecutivo del Magallanes en el Round Robin y el noveno en fila ante los Cardenales, contando la ronda eliminatoria.

Con la victoria, Magallanes aseguró, en el peor de los escenarios, disputar un juego extra el lunes como local ante Lara, en busca del boleto a la final frente a los Caribes de Anzoátegui. No obstante, sellará su pase si derrota este domingo a Bravos de Margarita o si los larenses caen ante las Águilas del Zulia en la última jornada del Round Robin.

En Puerto La Cruz, los Bravos de Margarita remontaron con un racimo de siete carreras en el octavo inning y se impusieron 14-12 a los líderes Caribes de Anzoátegui.

Los Caribes tomaron la ventaja temprano con un explosivo cierre del primer episodio de 10 anotaciones, apoyado en jonrones de Diego Guzmán y Manuel Meléndez —quien volvió a desaparecer la pelota en el quinto inning— ante el mexicano Edgar Torres.

La reacción llegó en el octavo, cuando los Bravos fabricaron siete carreras frente a Edgar Isea (0-1) y Diego Moreno, impulsadas por un jonrón de tres vueltas de José Sánchez y otro con las bases llenas de Jason López. Margarita conectó 13 imparables y puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

Con una jornada por disputarse, los Caribes (10-6) aseguraron su lugar en la final. Los Navegantes(9-6) y Cardenales(8-7) se disputan el segundo boleto, mientras que las Águilas (7-8) y los Bravos (4-11) quedaron eliminados.

Lluvia de nuevo retrasa la serie final en Dominicana

Por segundo día consecutivo, la lluvia obligó a posponer el tercer juego de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana entre los Leones del Escogido y los Toros del Este.

El duelo, originalmente programado para el sábado, fue reprogramado para el domingo tras evaluarse que las condiciones del terreno no eran aptas para jugar debido a las precipitaciones que afectaron Santo Domingo.

La serie, pactada al mejor de siete encuentros, sigue con los Leones al frente 2-0 mientras buscan el bicampeonato del circuito.

