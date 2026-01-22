americateve

TikTok

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

TikTok ha finalizado un acuerdo para crear una nueva entidad estadounidense, evitando la amenaza inminente de una prohibición en Estados Unidos que ha estado en discusión durante años.

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo) AP

La plataforma de videos firmó acuerdos con importantes inversores, como Oracle, Silver Lake y MGX, para formar la nueva empresa conjunta TikTok U.S. La nueva versión operará bajo "salvaguardias definidas que protegen la seguridad nacional a través de una exhaustiva protección de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios en Estados Unidos", informó la compañía el jueves en un comunicado. Los usuarios estadounidenses de TikTok pueden seguir usando la misma aplicación.

Adam Presser, quien anteriormente trabajó como jefe de operaciones, confianza y seguridad de TikTok, será el director general de la nueva empresa. Trabajará en conjunto con una junta directiva de siete miembros, la mayoría de ellos estadounidenses, que incluye al CEO de TikTok, Shou Chew.

El acuerdo pone fin a años de incertidumbre sobre el destino de la popular plataforma de videos en Estados Unidos.

Tras recibir el apoyo de una amplia mayoría bipartidista en el Congreso, el presidente Joe Biden promulgó una ley que prohibiría las operaciones de TikTok en Estados Unidos si no encontraba un nuevo propietario en lugar de la compañía china ByteDance. La plataforma tenía programado dejar de operar en Estados Unidos en enero de 2025, de acuerdo el plazo establecido por la ley, y así fue durante varias horas.

Pero en su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para mantenerla en funcionamiento mientras se buscaba un acuerdo para la venta de la empresa.

Además de un énfasis en la protección de datos, en la que se almacenarán los datos de los usuarios estadounidenses en un sistema local gestionado por Oracle, la empresa conjunta también se enfocará en el algoritmo de TikTok. La fórmula de recomendación de contenido, que ofrece a los usuarios videos específicos adaptados a sus preferencias e intereses, será entrenada, probada y actualizada nuevamente con datos de los usuarios de Estados Unidos, indicó la empresa en su anuncio.

Oracle, Silver Lake y la firma de inversión emiratí MGX son los tres inversores gestores, cada uno con una participación del 15%. Entre los demás inversionistas se incluye a la firma de inversión de Michael Dell, el multimillonario fundador de Dell Technologies. ByteDance retiene el 19,9% de la empresa conjunta.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

