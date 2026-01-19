Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Compartir en:









Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP) AP

La colisión ocurrió el domingo por la tarde cuando un tren de alta velocidad descarriló, saltó a la vía en dirección opuesta y chocó contra un tren que venía en dirección contraria cerca de Adamuz.

Los esfuerzos de rescate continuaban el lunes por la mañana. Decenas de personas resultaron heridas por el accidente.

La Cruz Roja Española estableció un centro de ayuda en la localidad de Adamuz, cerca del lugar del accidente, ofreciendo asistencia a los servicios de emergencia y a las personas que buscaban información. Miembros de la guardia civil y la defensa civil de España trabajaron en el lugar durante toda la noche.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

