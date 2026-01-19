americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Indiana

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Fernando Mendoza se abrió paso hasta la zona de anotación e Indiana se abrió camino en los libros de historia el lunes por la noche, derribando a Miami 27-21 para poner el broche de oro a una historia de la pobreza a la riqueza, una temporada invicta y el título nacional.

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)
Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier) AP
Indiana sostiene el trofeo tras su victoria contra Miami en el partido por el campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky)
Indiana sostiene el trofeo tras su victoria contra Miami en el partido por el campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

El ganador del Trofeo Heisman terminó con 186 yardas por aire, pero fue su carrera de touchdown de 12 yardas rompiendo tacleadas en cuarta y cuatro con 9:18 restantes lo que definió este juego —y la temporada de los Hoosiers.

A Indiana no se le negó el triunfo.

El touchdown de Mendoza le dio al equipo del artista del cambio, Curt Cignetti, una ventaja de diez puntos —apenas suficiente espacio para contener una frenética carga de los Hurricanes, que golpearon el labio de Mendoza temprano, luego cobraron vida tarde detrás de 112 yardas y dos anotaciones de Mark Fletcher, pero nunca tomaron la delantera.

El trofeo del College Football Playoff ahora se dirige al lugar más improbable: Bloomington, Indiana —un campus que soportó un récord nacional de 713 derrotas en más de 130 años de fútbol americano universitario antes de que Cignetti llegara hace dos años para embarcarse en un renacimiento para la historia.

Indiana terminó 16-0 —utilizando los juegos adicionales permitidos por el playoff expandido de 12 equipos para igualar un total de victorias de temporada perfecta que Yale compiló por última vez en 1894.

En un poco de simetría, este título invicto llega 50 años después de que el equipo de baloncesto de Bob Knight terminara 32-0 para ganarlo todo en el deporte favorito de ese estado.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Trump dice que visitará una "Habana libre" antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Ha llegado el momento: Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

"Ha llegado el momento": Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter