España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández) AP

El número oficial de muertos del accidente del domingo aumentó a 40 el lunes por la noche. Pero las autoridades advirtieron que esa cifra podría no ser definitiva, ya que los trabajadores de emergencia aún están buscando cuerpos entre lo que el presidente regional de Andalucía, Juanma Moreno, descibió como “un amasijo de hierros”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo a la televisora nacional española RTVE el lunes por la noche que los rescatistas creen haber localizado tres cuerpos más aún atrapados en los restos. Esos cuerpos no están incluidos en el conteo oficial, dijo el ministro.

El accidente ocurrió el domingo a las 7:45 de la tarde cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a la capital, Madrid, se salió de las vías. Chocó contra un tren en sentido contrario que viajaba de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario Adif.

La parte delantera del segundo tren, que transportaba a casi 200 pasajeros, recibió el mayor impacto. Esa colisión hizo que sus dos primeros vagones se salieran de la vía y cayeran por una pendiente de cuatro metros (13 pies). Algunos cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del lugar del accidente, dijo Moreno.

Las autoridades continúan investigando las causas del incidente que el ministro de Transporte español, Óscar Puente, ha calificado de "extraño" ya que ocurrió en una línea recta y ninguno de los trenes iba a alta velocidad.

Sin embargo, Puente dijo el lunes por la noche que las autoridades habían encontrado una sección rota de la vía y había que determinar si era una causa o una consecuencia del siniestro, en declaraciones a la radio española Cadena Ser.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó el lugar del accidente cerca del pueblo de Adamuz el lunes, donde declaró tres días de luto en los que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos y buques de la armada. El rey Felipe y la reina Letizia de España tienen previsto visitar la zona el martes. Mientras tanto, la Guardia Civil espaola recogía muestras de ADN de familiares que temen tener seres queridos entre los muertos no identificados. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP