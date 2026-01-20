americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

ADAMUZ, España (AP) — España despertó el martes con las banderas a media asta en el primero de tres días de luto por las víctimas del mortal accidente de tren en el sur del país, mientras los equipos de emergencia buscaban posibles cuerpos.

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández) AP

El número oficial de muertos del accidente del domingo aumentó a 40 el lunes por la noche. Pero las autoridades advirtieron que esa cifra podría no ser definitiva, ya que los trabajadores de emergencia aún están buscando cuerpos entre lo que el presidente regional de Andalucía, Juanma Moreno, descibió como “un amasijo de hierros”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo a la televisora nacional española RTVE el lunes por la noche que los rescatistas creen haber localizado tres cuerpos más aún atrapados en los restos. Esos cuerpos no están incluidos en el conteo oficial, dijo el ministro.

El accidente ocurrió el domingo a las 7:45 de la tarde cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a la capital, Madrid, se salió de las vías. Chocó contra un tren en sentido contrario que viajaba de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario Adif.

La parte delantera del segundo tren, que transportaba a casi 200 pasajeros, recibió el mayor impacto. Esa colisión hizo que sus dos primeros vagones se salieran de la vía y cayeran por una pendiente de cuatro metros (13 pies). Algunos cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del lugar del accidente, dijo Moreno.

Las autoridades continúan investigando las causas del incidente que el ministro de Transporte español, Óscar Puente, ha calificado de "extraño" ya que ocurrió en una línea recta y ninguno de los trenes iba a alta velocidad.

Sin embargo, Puente dijo el lunes por la noche que las autoridades habían encontrado una sección rota de la vía y había que determinar si era una causa o una consecuencia del siniestro, en declaraciones a la radio española Cadena Ser.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó el lugar del accidente cerca del pueblo de Adamuz el lunes, donde declaró tres días de luto en los que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos y buques de la armada. El rey Felipe y la reina Letizia de España tienen previsto visitar la zona el martes.

Mientras tanto, la Guardia Civil espaola recogía muestras de ADN de familiares que temen tener seres queridos entre los muertos no identificados.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Destacados del día

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Trump dice que visitará una "Habana libre" antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Ha llegado el momento: Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

"Ha llegado el momento": Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter