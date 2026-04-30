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Cardenales atacan temprano a Skenes y San Luis completa barrida en Pittsburgh al ganar 10-5

JJ Wetherholt abrió el juego con un jonrón ante el as Paul Skenes, y Cardenales de San Luis completaron una barrida de cuatro juegos sobre los Piratas de Pittsburgh, con una victoria 10-5 el jueves.

JJ Wetherholt de los Cardenales de San Luis tras batear un jonrón ante los Piratas de Pittsburgh, el jueves 30 de abril de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar)
JJ Wetherholt de los Cardenales de San Luis tras batear un jonrón ante los Piratas de Pittsburgh, el jueves 30 de abril de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Skenes (4-2) quedó 0-5 de por vida contra los Cardenales tras permitir cinco carreras, cuatro limpias, en cinco entradas. El vigente Cy Young de la Liga Nacional cerró su brillante abril con una actuación inusualmente floja y la racha de derrotas de Pittsburgh llegó a cinco.

El derecho de 23 años había estado magistral después de una actuación titubeante en el día inaugural, al permitir apenas tres carreras en sus últimas cinco aperturas. Los Cardenals igualaron esa cifra en la primera entrada.

Wetherholt, que creció en los suburbios de Pittsburgh, depositó una recta cortada en las gradas del jardín derecho al tercer lanzamiento del juego. Jordan Walker lo siguió tres bateadores después al conectar un sweeper que apenas superó la cerca del jardín izquierdo.

Fue apenas la segunda vez en las 62 aperturas de Skenes en las Grandes Ligas que permitió múltiples jonrones en un mismo inning.

Gordon Graceffo (2-0) se llevó la victoria en relevo del abridor Hunter Dobbins, quien no logró salir de la quinta entrada en su primera apertura en las Grandes Ligas desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el verano pasado con Boston. Dobbins fue adquirido en el canje de diciembre que envió a Willson Contreras a los Medias Rojas.

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