Cadillac debuta en Miami como el abanderado estadounidense de la F1

El piloto Sergio Pérez del equipo Cadillac durante una rueda de prensa previo al Gran Premio de Miami, el jueves 30 de abril de 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El equipo ya ha completado tres carreras, pero su debut más importante llega este fin de semana, en suelo estadounidense, en el Gran Premio de Miami. Cadillac F1 se promociona como el único equipo verdaderamente estadounidense en una serie dominada por europeos. Haas F1 es propiedad del empresario californiano Gene Haas.

El empeño por entrar a la F1 comenzó con Michael Andretti, hijo del ciudadano estadounidense naturalizado más famoso del automovilismo, y el auto de 2026 lleva el nombre de Mario Andretti. Y para su primera carrera en Norteamérica, Cadillac presentó una decoración especial dada a conocer por el socio principal del equipo, TWG AI.

El diseño integra un motivo de estrellas y franjas en el característico esquema de colores blanco y negro de Cadillac, incluye 50 estrellas en la parte delantera del auto y en el alerón trasero aparece estampado “USA”. También hay un toque de rojo dentro de las ruedas para incorporar el rojo, blanco y azul en el auto.

“Correr en casa por primera vez es un hito importante para este equipo y algo que hemos esperado durante mucho tiempo", afirmó Dan Towriss, director ejecutivo del equipo y residente a tiempo parcial en Fort Lauderdale. "Hay mucho orgullo en representar a Estados Unidos como el equipo estadounidense, especialmente frente a nuestros aficionados locales. Entendemos lo que eso significa y estamos enfocados en presentarnos y cumplir para ellos”.

Cadillac tiene como pilotos al finlandés Valtteri Bottas y al mexicano Sergio Pérez, dos veteranos que han ganado en la F1 con otros equipos. En las primeras tres carreras, su mejor resultado fue el 13er puesto de Bottas y 15to de Pérez en la segunda fecha. Considerado el equipo con peor rendimiento de los 11 únicamente por tratarse de su año de debut, Cadillac llega a la carrera del domingo ubicado décimo, por delante de Aston Martin, en el campeonato de constructores.

Se espera que Colton Herta, quien dejó el equipo Andretti Global de IndyCar para correr en F2 esta temporada con el fin de obtener la superlicencia necesaria para competir en la F1, eventualmente pase a ocupar uno de los asientos de Cadillac. El californiano fue el más rápido en la práctica del viernes de la categoría telonera y el plan, con el tiempo, lo convertiría en el único piloto estadounidense en la parrilla de la F1.

Una inesperada pausa de cinco semanas debido a la guerra en Irán obligó a la F1 a cancelar dos carreras en Oriente Medio, y Cadillac aprovechó ese tiempo para preparar “un paquete de mejoras bastante sustancial” para Miami.

“Está repartido en distintas partes del auto, así que probablemente el área principal sea el piso, pero también hay cambios en los frenos delanteros y traseros, y en el alerón delantero", indicó Graeme ⁠Lowdon, director del equipo. "Es una mezcla de aerodinámica y también un poco de reducción de peso. Es de un tamaño razonable. Observaremos con gran interés el rendimiento de la mejora porque hay muchísimo que necesitamos verificar y otros equipos ya estarán bastante avanzados en ese camino”.

La mayoría de los equipos llegó a Miami con mejoras, pero como Cadillac es tan nuevo, quizá no habría tenido la capacidad de hacer tantos cambios de no ser por el parón.

“Espero que podamos dar un paso más grande que algunos otros equipos”, manifestó Bottas. “Porque en teoría deberíamos poder hacerlo desde donde empezamos. Ese es el objetivo. En las primeras tres carreras sentí que cada carrera iba siendo más y más fluida, con menos y menos problemas”.

Lowdon, sin embargo, reconoció que Cadillac todavía está en su fase de adaptación mientras compite contra equipos con larga trayectoria.

“Estamos compitiendo contra equipos que literalmente han disputado miles de grandes premios. Si existe algo como la memoria muscular de un equipo sobre cómo operas, los otros equipos tienen esa ventaja. Para nosotros, todo es nuevo”, afirmó.

Eso incluye la atención que está recibiendo el equipo.

El interés y la popularidad en torno a Cadillac comenzaron incluso antes de que uno de sus autos saliera a la pista. Jim Campbell, vicepresidente de desempeño y operaciones comerciales de automovilismo, indicó que la directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra, y el presidente Mark Reuss estarán en Miami todo el fin de semana, junto con concesionarios, clientes e invitados.

“Es nuestra cuarta carrera, pero es la primera vez que corremos con nuestro Cadillac F1 en suelo estadounidense; es súper especial. Hemos esperado este día. Hemos estado aquí los últimos tres años, realmente tratando de aprender sobre la plataforma de la F1, y estar aquí ahora compitiendo es súper emocionante, en lugar de estar aquí observando”, comentó Campbell.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP