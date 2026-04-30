Buxton y Jeffers pegan su tercer jonrón en 4 juegos y Mellizos vencen 7-1 a Azulejos

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Daulton Varsho conectó un jonrón ante Bailey Ober (3-1) en la cuarta entrada y Jeffers puso a los Mellizos al frente de manera definitiva 2-1 en la parte baja frente a Kevin Gausman (2-2).

Buxton volvió a volarse la cerca dos entradas después, para su octavo cuadrangular de la temporada, la mayor cantidad del equipo. Austin Martin añadió un sencillo impulsor de una carrera en la sexta. Buxton se fue de 4-3 en su tercer juego de tres imparables de esta temporada.

Minnesota ganó por segunda vez en sus últimos nueve juegos y por tercera vez en 14.

Ober permitió cuatro hits en seis entradas y más. Anthony Banda, Andrew Morris y Justin Topa se combinaron para un relevo de dos hits para un bullpen de los Mellizos que llegó con efectividad de 5.30, la cuarta peor entre los bullpens de las Grandes Ligas.

Gausman permitió cuatro carreras, cuatro hits y dos bases por bolas en 5 2/3 entradas. Las cuatro carreras limpias que le anotaron fueron su máximo de la temporada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP