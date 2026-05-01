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Busch lidera victoria de Cachoorros por 6-5 ante Diamondbacks al abrir serie

CHICAGO (AP) — Michael Busch conectó dos hits y remolcó dos carreras, lo que ayudó a Colin Rea y los Cachorros de Chicago a superar el viernes por 6-5 a los Diamondbacks de Arizona.

Jacob Webb de los Cachorros de Chicago tras ponchar a Gabriel Moreno de los Diamondbacks de Arizona, el viernes 1 de mayo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley)
Jacob Webb de los Cachorros de Chicago tras ponchar a Gabriel Moreno de los Diamondbacks de Arizona, el viernes 1 de mayo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) AP

Alex Bregman añadió un doble productor de una carrera. Chicago, mermado por las lesiones, consiguió su tercera victoria consecutiva. Rea (4-1) permitió ocho hits en cinco innings y un tercio.

El segunda base de los Cachorros Nico Hoerner salió del juego en la segunda entrada debido a rigidez en el cuello. Hoerner ha tenido un arranque sensacional este año, con promedio de .297, cuatro jonrones y 26 carreras impulsadas, además de su habitual defensa sobresaliente.

Ildemaro Vargas, de Arizona, extendió a 27 juegos su racha de hits, la mejor de su carrera. Pero los Diamondbacks perdieron por séptima vez en sus últimos 10 partidos. El venezolano Vargas se fue de 4-4 con cuatro sencillos y una base por bolas, elevando su promedio a .404.

Arizona perdía 6-1 antes de reaccionar en la sexta. El venezolano Jorge Barrosa conectó un doble impulsor ante Ryan Rolison, antes de que el dominicano Geraldo Perdomo pegara un jonrón de tres carreras que cayó en la canasta del jardín izquierdo.

Tras un sencillo de Vargas, Rolison ponchó a Corbin Carroll y Adrián Del Castillo para preservar la ventaja de una carrera de Chicago.

Phil Maton ponchó a dos en una séptima entrada perfecta para los Cachorros, y Jacob Webb retiró en orden a los Diamondbacks en la octava. Con Daniel Palencia fuera por una lesión en el oblicuo, Webb también se encargó de la novena para lograr su primer salvamento de la temporada.

El derecho de Arizona Zac Gallen (1-2) permitió seis carreras y siete hits en tres innings y dos tercios. Gallen salió de su apertura anterior contra San Diego en la Ciudad de México después de recibir el impacto de una línea en el hombro con el que lanza.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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