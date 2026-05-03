americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bravos ponen a Ronald Acuña Jr. en la lista de lesionados de 10 días por distensión isquiotibial

DENVER (AP) — Los Bravos de Atlanta colocaron al estelar jardinero derecho Ronald Acuña Jr. en la lista de lesionados de 10 días el domingo debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

Los Bravos llegaron a su encuentro del domingo contra los Rockies de Colorado con la mejor marca de las Grandes Ligas, con 24-10. Pero por ahora tendrán que arreglárselas sin uno de sus principales jugadores.

El venezolano salió del juego del sábado por la noche en la segunda entrada. Intentaba correr a toda velocidad para llegar a salvo a primera tras un rodado, pero se detuvo aproximadamente a mitad del recorrido entre bases y se llevó la mano al tendón de la corva.

El cinco veces nombrado al All-Star y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 batea para .252, con dos jonrones, nueve carreras impulsadas, 17 carreras anotadas y siete bases robadas, la mayor cifra del equipo. Había participado en los 34 juegos después de que una rotura del ligamento anterior cruzado que sufrió en mayo de 2024 lo limitara a un total combinado de 144 partidos en las últimas dos temporadas.

Los Bravos activaron al lanzador derecho Spencer Strider de la lista de lesionados antes del inicio del juego del domingo. El All-Star de 2023 tiene previsto para debutar en la temporada tras quedar fuera por una distensión en el oblicuo. Para hacerle espacio, los Bravos enviaron al lanzador derecho Hunter Stratton a Triple-A Gwinnett tras el juego del sábado. También seleccionaron el domingo el contrato del jardinero venezolano José Azócar desde el equipo de ligas menores, con Acuña ingresando en la lista de lesionados.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Destacados del día

ARCHIVO - Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar, el 2 de junio de 2023, en Manchester, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, archivo)

Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años y el cese inmediato de sus operaciones

Trump dice que EEUU podría tomar Cuba casi de inmediato
🚨 ÚLTIMA HORA

Trump dice que EEUU podría "tomar Cuba casi de inmediato"

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter