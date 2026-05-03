Bonmatí regresa y Barcelona vence al Bayern para llegar a la final de la Champions femenina

Aitana Bonmati del Barcelona ingresa al campo tras recuperarse de una lesión en la semifinal de la Liga de Campeones femenina ante el Bayern Munich el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Alexia Putellas anotó dos goles, mientras que Salma Paralluelo y Ewa Pajor marcaron uno cada una para que el Barcelona avanzara con un global de 5-3 después de que los equipos empataran 1-1 el partido de ida de su semifinal en Múnich el fin de semana pasado.

El siete veces campeón de España enfrentará al Lyon en la final en Oslo el 23 de mayo, después de que el equipo francés derrotara el sábado al vigente campeón Arsenal en su semifinal.

El mayor rugido de la afición local el domingo llegó cuando Bonmatí ingresó como suplente a los 68 minutos tras haberse fracturado la pierna. La tres veces ganadora del Balón de Oro se fracturó el peroné izquierdo durante un entrenamiento mientras estaba concentrada con su selección.

“Estoy muy feliz de estar de vuelta”, expresó Bonmati.

El Bayern amenazó con una remontada tardía. Linda Dallmann había igualado temprano y Pernille Harder recortó distancias para devolver algo de esperanza al Bayern al 71.

Cato Coll realizó una atajada con la punta de los dedos para negar un potente disparo de Klara Bühl, mientras el gigante alemán buscaba más. Dallmann también estrelló un balón en el travesaño.

A Harder le anularon otro gol al final tras la revisión del VAR por una aparente falta en la jugada previa.

El Bayern, que buscaba llegar a la final por primera vez, salió con casi el mismo equipo del partido de ida. Stine Ballisager fue incluida como lateral izquierda por la suspendida Franziska Kett, quien fue expulsada por tirar del cabello de Paralluelo.

El Barcelona dominó desde el inicio y Ballisager le dio mucho espacio a Caroline Graham Hansen para enviar un centro que Paralluelo remató en el segundo palo a los 13 minutos.

Las visitantes respondieron en un contragolpe cuatro minutos después, cuando Harder centró para que Dallmann, sin marca, colocara un disparo junto al poste izquierdo.

Pero el Barcelona siguió igual y Putellas devolvió la ventaja con un remate raso al 22.

No hubo más goles antes del descanso, sin embargo, pese a oleada tras oleada de ataques del Barcelona.

Pajor por fin anotó el tercero del Barça al 55 al cabecear un centro de Paralluelo, y Putellas consiguió su segundo tres minutos después, cuando parecía que había dejado el resultado fuera de toda duda. Pero el Bayern aún no había dicho su última palabra.

El Barcelona espera resarcirse tras perder la final ante el Arsenal el año pasado.

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FUENTE: AP