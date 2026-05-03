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Benavidez noquea a Ramírez en el sexto y gana los títulos crucero de la AMB y OMB

LAS VEGAS (AP) — El mexicoamericano David Benavidez se convirtió en el primer boxeador en ganar campeonatos en 168, 175 y 200 libras, al castigar a su excompañero de sparring mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez y noquearlo a los 2:59 del sexto asalto para conquistar los títulos de peso crucero de la AMB y la OMB la noche del sábado.

David Benavidez (izquierda) se carea con el campeón de peso crucero de la AMB/OMB, Gilberto Ramírez, durante un pesaje ceremonial en el MGM Grand Garden Arena, el viernes 1 de mayo de 2026, en Las Vegas. (Steve Marcus/Las Vegas Sun vía AP)
David Benavidez (izquierda) se carea con el campeón de peso crucero de la AMB/OMB, Gilberto Ramírez, durante un pesaje ceremonial en el MGM Grand Garden Arena, el viernes 1 de mayo de 2026, en Las Vegas. (Steve Marcus/Las Vegas Sun vía AP) AP

Benavidez (32-0, 26 nocauts) no solo se mantuvo invicto, sino que mostró por qué era favorito -600 al enviar dos veces a Ramírez (48-2, 30 nocauts) a la lona.

En el combate coestelar, por el campeonato supermediano de la AMB, el mexicano Jaime Munguía (46-2, 35 nocauts) sorprendió al monarca y su compatriota Armando Reséndiz (16-3, 11 nocauts) al imponerse por una contundente decisión unánime. Reséndiz era favorito -200, pero Munguía —excampeón superwelter de la OMB— fue el agresor desde el inicio y ganó con tarjetas de 117-111, 119-109 y 120-108.

“Se siente increíble tener este cinturón de campeón conmigo, pero esto es solo el comienzo. Estoy emocionado por lo que viene. Estamos listos para grandes desafíos y grandes peleas”, señaló Munguía.

Benavidez peleó con Canelo Álvarez sentado a pie de ring. Había perseguido a Canelo con la esperanza de concretar un enfrentamiento, pero Álvarez nunca aceptó, y quizá nunca ocurra.

Benavidez señaló entre ovaciones: “Veo a Canelo en el recinto”, y volvió a sostener que deberían enfrentarse.

Los aficionados al boxeo, o al menos quienes apoyan a Benavidez, no han olvidado que Canelo aún no ha aceptado la pelea. Álvarez, con una camiseta negra de Munguía, fue abucheado las tres veces que apareció en la pantalla gigante. Benavidez, quien nació en Phoenix y vive en Miami, después recibió aplausos cuando lo mostraron durante los preparativos previos al combate.

Luego les dio a sus seguidores mucho más para celebrar.

Benavidez, incluso cuando Ramírez lo hacía retroceder, conectó sus características combinaciones rápidas, por lo general castigando la cabeza de su rival. Un derechazo a la cabeza de Ramírez en el cuarto asalto lo tambaleó, y Benavidez fue por el nocaut, pero se conformó con la caída al final del round cuando Zurdo se fue a la lona sobre su rodilla izquierda.

Dos asaltos después, Ramírez volvió a caer de rodillas. Esta vez, la pelea terminó.

Y ahora Benavidez, de 29 años, puede sostener con argumentos creíbles, tras dominar al mexicano de 34, que es uno de los mejores boxeadores libra por libra del deporte, si no es que está en la cima.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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