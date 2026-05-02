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Bayern Múnich evita una sorpresa ante el colista Heidenheim en Bundesliga antes de visita del PSG

BERLÍN (AP) — El Bayern Múnich marcó con el último toque del partido para rescatar un empate el sábado 3-3 con el colista Heidenheim en la Bundesliga, antes de recibir al Paris Saint-Germain para el partido de vuelta de su semifinal de la Liga de Campeones.

Min-jae Kim del Bayern Munich en acción frente a Hennes Behrens del Heidenheim en la Bundesliga el sábado 2 de mayo del 2026. (Harry Langer/dpa via AP)
Min-jae Kim del Bayern Munich en acción frente a Hennes Behrens del Heidenheim en la Bundesliga el sábado 2 de mayo del 2026. (Harry Langer/dpa via AP) AP

Michael Olise estrelló un disparo en el poste para el Bayern y el balón rebotó en la espalda del portero del Heidenheim, Diant Ramaj, y entró en la portería para igualar en el décimo minuto del tiempo añadido.

Fue el tercer partido consecutivo en el que el Bayern se fue al descanso por detrás en el marcador, incluida su derrota 5-4 ante el PSG en la ida de su semifinal el martes, y la victoria 4-3 del fin de semana pasado en Mainz, donde el ya coronado campeón de la Bundesliga afrontó una desventaja de tres goles.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, hizo siete cambios respecto al equipo que inició ante el PSG, con Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane en el banquillo.

Budu Zivzivadze y Eren Dinkci marcaron para el Heidenheim antes de que Leon Goretzka recortara distancias con un tiro libre antes del descanso, y Kompany dio entrada a Kane, Díaz, Olise y Kimmich para la segunda parte.

Goretzka igualó con su segundo gol a los 57 minutos, Zivzivadze volvió a anotar para restablecer la ventaja del Heidenheim al 76, pero Olise forzó el empate.

El empate deja al Heidenheim al borde del descenso.

Otros partidos

El Unión de Berlín reaccionó para empatar 2-2 con Colonia y sumar su primer punto bajo la dirección de su nueva entrenadora, Marie-Louise Eta, la primera mujer en ser entrenadora principal en la liga.

Tom Rothe recortó distancias tras un saque de esquina al 73 y el suplente Livan Burcu sacó un potente disparo para lo que a los aficionados locales les pareció el gol de la victoria al 89, después de que Marius Bülter y Said El Mala hubieran marcado para el Colonia.

El empate mantuvo al Unión un punto por encima del Colonia y probablemente será suficiente para asegurar la permanencia.

Hoffenheim empató 3-3 con Stuttgart en su duelo por la clasificación a la Liga de Campeones, y el Hamburger SV ganó 2-1 en el campo del Eintracht Frankfurt para colocarse un punto por encima del Unión.

Augsburgo ganó 3-1 en el campo del Werder Bremen.

Bayer Leverkusen recibe más tarde al Leipzig en otro duelo en el que se juegan la clasificación ala Liga de Campeones.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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