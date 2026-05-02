americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Baldwin impulsa a los Bravos 9-1 ante Rockies mientras Sale domina otra vez

DENVER (AP) — Drake Baldwin conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, Chris Sale permitió una carrera en siete entradas y los Bravos de Atlanta arrollaron la noche del sábado 9-1 a los Rockies de Colorado.

Drake Baldwin, de los Bravos de Atlanta (a la derecha), celebra mientras cruza el plato tras conectar un jonrón de dos carreras ante el lanzador abridor de los Rockies de Colorado, Brennan Bernardino, en la primera entrada de un partido de béisbol el sábado 2 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Drake Baldwin, de los Bravos de Atlanta (a la derecha), celebra mientras cruza el plato tras conectar un jonrón de dos carreras ante el lanzador abridor de los Rockies de Colorado, Brennan Bernardino, en la primera entrada de un partido de béisbol el sábado 2 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Austin Riley y Matt Olson también conectaron jonrones por los Bravos, que ganaron por 14ª vez en 17 juegos y mejoraron su mejor marca de las Grandes Ligas a 24-10.

Sale (6-1) permitió tres hits y ponchó a 11 bateadores mientras conseguía su sexta victoria, la mayor cifra en las Grandes Ligas. En sus últimas cuatro aperturas, el nueve veces All-Star ha permitido apenas tres carreras limpias, con 33 ponches y siete bases por bolas en 26 entradas.

El jardinero derecho venezolano de los Bravos, Ronald Acuña Jr., salió en la segunda entrada por rigidez en el tendón de la corva izquierdo.

Brennan Bernardino (2-1) cargó con la derrota tras permitir el jonrón de dos carreras de Baldwin y fue reemplazado por Chase Dollander después de apenas dos tercios de inning. Dollander permitió un máximo de temporada de seis carreras en 5 1/3 entradas, luego de haber concedido solo cuatro carreras limpias en 28 entradas en seis apariciones en abril.

Jordan Beck produjo la única carrera de Colorado con un doble impulsor en la tercera.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Destacados del día

ARCHIVO - Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar, el 2 de junio de 2023, en Manchester, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, archivo)

Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años y el cese inmediato de sus operaciones

Trump dice que EEUU podría tomar Cuba casi de inmediato
🚨 ÚLTIMA HORA

Trump dice que EEUU podría "tomar Cuba casi de inmediato"

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter