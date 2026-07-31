Autoridades publican nota en caso Nancy Guthrie con esperanza de que alguien reconozca la ortografía

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Savannah Guthrie en el programa “Today”, en el Rockefeller Plaza en New York, el 5 de marzo del 2026. (Charles Sykes/Invision/AP) AP

Las autoridades han estado investigando la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah, presentadora del programa "today".

Ambas notas llegaron inicialmente a una estación de televisión de Tucson días después de que la mujer de 84 años desapareciera de su casa a las afueras de Tucson el 1 de febrero. Las autoridades no han dicho si Guthrie sigue con vida.

“Creemos que estas características lingüísticas distintivas pueden resultar reconocibles para alguien que conozca o haya interactuado con el autor de las notas, indicó la policía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP