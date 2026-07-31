americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Autoridades publican nota en caso Nancy Guthrie con esperanza de que alguien reconozca la ortografía

TUCSON, Arizona, EE.UU. (AP) — Las autoridades difundieron una nota de rescate temprana sobre la desaparición de la madre de la presentadora televisiva Savannah Guthrie, con la esperanza de que alguien reconozca el estilo de escritura. Una segunda nota difundida el viernes indicó que Guthrie murió.

Savannah Guthrie en el programa “Today”, en el Rockefeller Plaza en New York, el 5 de marzo del 2026. (Charles Sykes/Invision/AP)
Savannah Guthrie en el programa “Today”, en el Rockefeller Plaza en New York, el 5 de marzo del 2026. (Charles Sykes/Invision/AP) AP

Las autoridades han estado investigando la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah, presentadora del programa "today".

Ambas notas llegaron inicialmente a una estación de televisión de Tucson días después de que la mujer de 84 años desapareciera de su casa a las afueras de Tucson el 1 de febrero. Las autoridades no han dicho si Guthrie sigue con vida.

“Creemos que estas características lingüísticas distintivas pueden resultar reconocibles para alguien que conozca o haya interactuado con el autor de las notas, indicó la policía.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
osamu menendez asegura que el vapeo mato a su hijo mauro y lanza una advertencia urgente a los jovenes cubanos

Osamu Menéndez asegura que el vapeo mató a su hijo Mauro y lanza una advertencia urgente a los jóvenes cubanos

zajaris fernandez dice que demando a alexis valdes y afirma: si hubo agresion durante el altercado en miami

Zajaris Fernández dice que demandó a Alexis Valdés y afirma: "Sí hubo agresión" durante el altercado en Miami

Por Redacción América Noticias Miami
alexis valdes niega haber golpeado a zajaris fernandez y denuncia una campana de difamacion mediatica en redes

Alexis Valdés niega haber golpeado a Zajaris Fernández y denuncia una campaña de difamación mediática en redes

Por Redacción América Noticias Miami
el divo de placetas anuncia su llegada a onlyfans desde una banera y establece una tarifa mensual de usd 49,99

El Divo de Placetas anuncia su llegada a OnlyFans desde una bañera y establece una tarifa mensual de USD 49,99

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

ADMINISTRACION TRUMP negocia deportación de CUBANOS A URUGUAY

ADMINISTRACION TRUMP negocia deportación de CUBANOS A URUGUAY

INVASIÓN MIGRATORIA EN ESPAÑA: miles de inmigrantes irrumpen en la ciudad de Ceuta, fronteriza con Marruecos

INVASIÓN MIGRATORIA EN ESPAÑA: miles de inmigrantes irrumpen en la ciudad de Ceuta, fronteriza con Marruecos

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá con las armas si es atacado

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá "con las armas" si es atacado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter