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Atlético vence 2-0 al Valencia a pesar de darle descanso a titulares antes del duelo de la Champions

BARCELONA (AP) — El Atlético de Madrid dio descanso a la mayoría de sus titulares, pero con goles de debutantes venció el sábado 2-0 al Valencia, antes de medirse con el Arsenal por un lugar en la final de la Liga de Campeones.

El argentino Julián Álvarez, Alexander Sorloth y Giuliano Simeone, quienes terminaron con molestias el empate 1-1 del miércoles ante el Arsenal, estuvieron entre los jugadores que quedaron fuera de la convocatoria del Atlético para el partido de la liga española.

El Atlético viaja a Londres para el partido de vuelta de su semifinal de la Liga de Campeones el martes.

Diego Simeone convocó a nueve jugadores del equipo juvenil para la visita a Valencia. Iker Luque y Miguel Cubo ingresaron en la segunda parte y marcaron en los 73 y 82 minutos para sellar el triunfo en el estadio de Mestalla.

El defensor argentino dNahuel Molina estuvo cerca de anotar uno de los goles de la temporada cuando sacó un potente disparo desde cerca del círculo central que se estrelló en el ángulo del marco de la portería al 19.

El Atlético se mantuvo en el cuarto puesto y encaminado a conseguir otro boleto para la Liga de Campeones la próxima temporada. Valencia era 13º y seguía en peligro de caer en una lucha por el descenso.

Además, el Villarreal garantizó terminar entre los cuatro primeros puestos y jugará el torneo de clubes de élite de Europa por segunda temporada consecutiva tras golear 5-1 al Levante.

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