Archivos del Pentágono sobre ovnis aclaran avistamientos, pero dejan la interpretación al público

ARCHIVO – El Pentágono, visto desde el Air Force One mientras vuela sobre Washington, el 2 de marzo de 2022. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo) AP

Esos son algunos de los detalles de un nuevo lote de archivos sobre ovnis que el Pentágono comenzó a publicar el viernes, mientras el presidente Donald Trump apela a la curiosidad del público, arraigada desde hace tiempo, sobre los “fenómenos aéreos no identificados” en el universo en general. Aunque el Pentágono lleva años trabajando en desclasificar los documentos, Trump volvió a poner el tema en el centro de atención hace meses al insinuar una gran divulgación de documentos sobre ovnis.

“Mientras que administraciones anteriores no han sido transparentes sobre este tema, con estos nuevos Documentos y Videos, la gente puede decidir por sí misma: ‘¿QUÉ DIABLOS ESTÁ PASANDO?’ ¡Diviértanse y disfruten!”, escribió Trump el viernes en una publicación en Truth Social.

La administración republicana de Trump afirma que el público puede sacar sus propias conclusiones con la información de los archivos, que incluye antiguos cables del Departamento de Estado, documentos del FBI y transcripciones de la NASA de vuelos tripulados al espacio. Un nuevo sitio web del Pentágono que alberga los documentos sobre los fenómenos aéreos no identificados tiene un aire decididamente retro, con imágenes militares en blanco y negro de objetos voladores mostradas de forma destacada en la página, junto con textos en una tipografía similar a la de una máquina de escribir.

Los expertos piden cautela ante la publicación de los nuevos archivos y advierten que los videos de tales fenómenos suelen ser malinterpretados y tergiversados por quienes no están familiarizados con la tecnología militar. En un informe publicado en 2024, el Pentágono refutó afirmaciones de que el gobierno de Estados Unidos haya recuperado tecnología alienígena o confirmado pruebas de vida extraterrestre.

La publicación inicial contiene una gran cantidad de videos, otras imágenes y testimonios que seguramente avivará más especulaciones entre quienes creen que no estamos solos en el universo.

Por ejemplo, en un cable del Departamento de Estado de la embajada de Estados Unidos en Tayikistán de 1994 se detalla cómo un piloto tayiko y tres estadounidenses vieron un fenómeno aéreo no identificado intensamente iluminado mientras volaban en un avión a reacción sobre Kazajistán. El objeto, según el cable, “hacía giros de 90 grados, realizaba giros en tirabuzón y maniobraba en círculos a grandes velocidades”.

Ese no es el único caso de objetos con movimientos erráticos que se menciona en los documentos. En un informe militar del mar Egeo de 2023 se menciona un fenómeno aéreo no identificado que volaba justo por encima de la superficie del océano y hacía “múltiples giros de 90 grados a una velocidad estimada de 80 mph” (129 km/h).

Un funcionario de inteligencia de Estados Unidos detalla en una entrevista un incidente ocurrido el año pasado en el que, mientras realizaba una búsqueda en un helicóptero, se encontró con una esfera “súper caliente” suspendida sobre el suelo, que recorrió unos 32 kilómetros (20 millas) a gran velocidad; luego observó otras cuatro o cinco esferas cuyo brillo se intensificaba y se atenuaba.

En una sesión informativa de 1969 con miembros de la tripulación del Apolo 11, el astronauta Aldrin recordó haber visto varias cosas inusuales, como un objeto de tamaño “considerable” cerca de la Luna y una “fuente de luz bastante brillante” que la tripulación consideró que podría ser un láser.

En un documento se detalla una entrevista del FBI con alguien identificado como piloto de dron que, en septiembre de 2023, informó haber visto un “objeto lineal” con una luz lo suficientemente brillante como para “ver bandas dentro de la luz” en el cielo.

“El objeto fue visible durante cinco a diez segundos y luego la luz se apagó y el objeto desapareció”, según la entrevista del FBI.

Otro archivo es una fotografía de la NASA de la misión Apolo 17 de 1972, en la que se muestran tres puntos en formación triangular. El Pentágono señala en un pie de foto adjunto que “no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía”, pero que un nuevo análisis preliminar indicó que podría tratarse de un “objeto físico”.

Los documentos incluyen más de 20 archivos de video que muestran objetos no identificados captados por sensores militares en lugares que van desde Siria y Japón hasta América del Norte. Los objetos van desde puntos que se mueven rápidamente captados a la distancia hasta un objeto con forma de balón de fútbol americano visto sobre el mar de China Oriental en 2022. El video más reciente es del 1 de enero de este año y parece mostrar dos luces circulares volando contra un fondo negro en América del Norte.

Varios archivos incluyen videos militares de los últimos años que muestran pequeños puntos ambiguos moviéndose sobre los paisajes de Irak, Siria y los Emiratos Árabes Unidos. Los objetos blancos a veces cruzaban la pantalla en menos de un segundo, mientras que otros se deslizaban lentamente por el aire o eran seguidos por la cámara.

Otros archivos incluyen informes escritos de militares estadounidenses que vigilaban ubicaciones en Oriente Medio. En un informe se describe un objeto que tenía “forma de pelota saltarina” y que viajó de manera constante a 777 km/h (483 mph) durante al menos siete minutos sobre Siria en 2023.

Más tarde se determinó que el objeto era inofensivo.

Entre los archivos hay cientos de páginas donde se detallan avistamientos reportados que se remontan a la década de 1940. En un informe de 1948 de aviadores estadounidenses en Holanda se muestra preocupación por avistamientos recurrentes de platillos voladores. Sus homólogos suecos también los vieron y creían que no provenían de “ninguna cultura actualmente conocida en la Tierra”, indicó el informe.

Un video militar que rápidamente llamó la atención el viernes parece mostrar una aeronave con forma de estrella de ocho puntas zigzagueando por el aire. El video, tomado en 2013 en Oriente Medio, probablemente no sea más que un motor a reacción caliente que produce un patrón de difracción en la cámara, afirmó Sean Kirkpatrick, exdirector de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios del Pentágono, que investiga los fenómenos aéreos no identificados.

Kirkpatrick señaló que no hay nada inesperado en la publicación y advirtió que, sin análisis, “solo servirá para alimentar más especulación, conspiración y seudociencia de sillón”.

El gobierno de Trump presume transparencia con la publicación de archivos sobre ovnis

Trump ya había publicado anteriormente registros relacionados con los asesinatos del presidente John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr., que no revelaron mucho más de lo que ya se sabía.

El Pentágono lleva años trabajando en desclasificar documentos relacionados con ovnis, y el Congreso creó una oficina en 2022 para desclasificar material. En su informe inaugural de 2024 reveló cientos de nuevos incidentes de fenómenos aéreos no identificados, pero no encontró pruebas de que el gobierno de Estados Unidos haya confirmado alguna vez un avistamiento de tecnología alienígena.

Un pequeño grupo de republicanos del Congreso ha presionado para lograr una mayor transparencia, acusando al Pentágono de retener documentos. En una carta enviada en marzo, la representante republicana por Florida, Anna Paulina Luna, exigió 46 videos de fenómenos aéreos no identificados señalados por denunciantes. Luna dijo el viernes que esos videos serán publicados más adelante por el Pentágono.

El representante republicano por Tennessee Tim Burchett agradeció a Trump por “cumplir su palabra” sobre transparencia y divulgación.

“Me gustaría recordarle a la gente que la transparencia no ocurrirá toda de una vez; tomará algo de tiempo”, dijo Burchett en un comunicado.

Otros aprovecharon la publicación del viernes para pedir más transparencia sobre lo que el gobierno sabe acerca de los fenómenos aéreos no identificados. La Sol Foundation, un grupo de investigación centrado en tales fenómenos, impulsó la aprobación de legislación que obligaría a una revisión “exhaustiva” de los registros clasificados sobre ellos “con el objetivo de proporcionar a los estadounidenses toda la verdad sobre el conocimiento y los programas gubernamentales de larga data relacionados con tecnologías y vehículos de origen no humano”.

Peter Skafish, director ejecutivo de la fundación, y el contralmirante retirado Tim Gallaudet, exadministrador interino de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, señalaron: “Si bien el nuevo paso que se dio hoy hacia una divulgación completa del conocimiento del gobierno sobre los fenómenos aéreos no identificados es bienvenido, deben darse muchos más para poner fin a las décadas de secretismo con las que se mantuvo al pueblo estadounidense en la oscuridad”.

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El periodista de The Associated Press Ben Finley en Washington contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP