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Aranda impulsa 2 carreras y guía a los Rays a vencer por 5-1 a los Gigantes

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — El mexicano Jonathan Aranda conectó un sencillo de dos carreras en la quinta entrada de tres anotaciones de Tampa Bay y los Rays derrotaron la noche del sábado por 5-1 a los Gigantes de San Francisco.

El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Casey Legumina (derecha), celebra con el receptor Nick Fortes tras cerrar el partido contra los Gigantes de San Francisco durante un juego de béisbol el sábado 2 de mayo de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Chris OMeara)
El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Casey Legumina (derecha), celebra con el receptor Nick Fortes tras cerrar el partido contra los Gigantes de San Francisco durante un juego de béisbol el sábado 2 de mayo de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Chris O'Meara) AP

Los Rays se convirtieron en el segundo equipo de la Liga Americana en llegar a 20 victorias, uniéndose a los Yankees de Nueva York.

Los Rays ampliaron la diferencia en la quinta, cuando Mullins recibió una base por bolas con las bases llenas y Aranda siguió con su sencillo de dos carreras para poner el marcador 4-0.

El elevado del boricua Heliot Ramos en la segunda entrada pareció golpear primero la pasarela en Tropicana Field y los Gigantes reclamaron que debió marcarse como jonrón pero la decisión en el terreno se mantuvo, y el lanzador de San Francisco Adrian Houser y el coach de pitcheo Frank Anderson fueron expulsados por discutir la decisión desde el dugout.

San Francisco cortó una racha de 16 entradas sin anotar en la sexta, después de que el venezolano Luis Arraez conectó un doble y más tarde anotó con el doble del dominicao Rafael Devers con dos outs para la única carrera de los Giants.

Aranda, que figura entre los líderes de la liga con 27 carreras impulsadas, tuvo dos de los nueve hits de Tampa Bay.

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