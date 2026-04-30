Apple TV se luce como socio de transmisión de la F1 en el GP de Miami

Aficionados observan al piloto de F1 Bruno Senna maniobra el MP4/6 durante un evento de aficionados junto a los autos de carrera de McLaren en el Gran Premio de Miami el jueves 29 de abril del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

A eso se suma que la carrera de este fin de semana es en Miami, una de las más vistas cada año, y hay grandes esperanzas de que los espectadores ocasionales del deporte puedan ayudar a aumentar la audiencia.

“Creo que es un relanzamiento, en cierto modo”, explicó Eddy Cue, vicepresidente sénior de servicios de Apple. “Lo estamos tratando así y ya lo estábamos tratando de una manera enorme de todos modos, y probablemente incluso hemos hecho un poco más, pero tenemos muchas cosas preparadas para la carrera, así que estamos muy entusiasmados”.

Apple alcanzó el otoño pasado un acuerdo por cinco años con la serie global de automovilismo, por un promedio de 150 millones de dólares por año. ESPN, que había transmitido las carreras de F1 desde 2018, pagó casi 90 millones de dólares durante una extensión de tres años firmada en 2022.

Miami es la primera carrera desde el Gran Premio de Japón del 29 de marzo. La guerra con Irán obligó a la F1 a cancelar las carreras de abril en Bahréin y Arabia Saudí.

Apple está mostrando las carreras en 4K Dolby Vision con sonido envolvente inmersivo 5.1. Los espectadores pueden ver hasta cuatro señales en vivo a la vez durante las prácticas, la clasificación y las carreras mediante pantallas de vista múltiple. Además de las cámaras a bordo, hay canales de tiempos y puntuación.

Los espectadores también pueden elegir entre el equipo de comentaristas de F1 TV o el de Sky Sports. ESPN utilizaba la señal de Sky Sports cuando transmitía las carreras.

“Creo que la primera reacción que hemos recibido en general es lo buena que es la calidad de video, porque hacemos Dolby Atmos y hacemos 4K y realmente no comprimimos a los niveles que lo hacen todos los demás”, dijo Cue. “La primera vez que ves una carrera, piensas: ‘Guau, esto se ve increíble’. La calidad de video y sonido es realmente, realmente buena”.

“Hemos tenido a casi un tercio de las personas que están viendo la carrera aprovechando la vista múltiple, porque lo hemos hecho fácil, de modo que puedes ver la señal principal y ver tus autos favoritos”.

Apple TV también está sumando dos programas antes y después de los fines de semana de carrera.

“Circuits in Focus” se estrenó el jueves y presenta al campeón de F1 de 2016 Nico Rosberg y a la creadora Emelia Hartford, quienes ofrecen un adelanto del circuito donde se correrá la carrera de cara al fin de semana, incluida la estrategia y las áreas clave de la pista que podrían definir la competencia. Rosberg y Hartford usarán el videojuego EA Sports F1 25 para llevar a los espectadores al asiento del piloto y mostrar dónde habrá oportunidades para que los conductores adelanten o defiendan su posición.

“POV” se emitirá después de las carreras. Presenta al ex técnico sénior de Red Bull Racing Calum Nicholas, así como a la creadora de contenido e ingeniera Christina Roki, mientras reaccionan y analizan puntos clave del fin de semana desde un punto de vista técnico.

Apple también está agregando un resumen bajo demanda de 10 minutos de la clasificación para sumarlo a sus análisis de carrera.

Además del contenido en su app de deportes, Apple también ofrece diseños detallados de los circuitos en su app Mapas, listas de reproducción seleccionadas por pilotos en Apple Music, y contenido en Apple News y pódcasts.

Además del contenido en Apple, la carrera del domingo se mostrará en todo el país desde 50 salas IMAX. La carrera también se proyectará en Times Square, en Nueva York.

La transmisión alternativa en streaming de Tubi, “The Fast Lane: Miami”, presenta a las influencers de YouTube Michelle Khare y Jeremiah Burton junto con el experto en F1 Scott Mansell.

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FUENTE: AP