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Antes de cumplirse el plazo legal, Trump dice al Congreso que las hostilidades con Irán “terminaron”

WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca dijo al Congreso en una carta enviada el viernes que las hostilidades con Irán “terminaron”, pese a la presencia continua de fuerzas armadas estadounidenses en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros antes de abordar el Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca, el viernes 1 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros antes de abordar el Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca, el viernes 1 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

En la práctica, el mensaje del presidente Donald Trump elude el plazo legal del 1 de mayo para obtener la aprobación de los miembros del Congreso a fin de continuar la guerra con Irán. Ese plazo ya iba a vencer sin que hubiera ninguna acción por parte de los legisladores republicanos, que dejan la decisión en manos del presidente.

La carta pone de relieve de manera contundente la afirmación audaz, pero jurídicamente cuestionable, del poder presidencial que está en el centro de la guerra de Trump, que inició sin aprobación del Congreso hace dos meses.

“Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado”, escribió Trump al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, legislador republicano de Luisiana, y al senador republicano de Iowa Chuck Grassley, presidente pro tempore del Senado.

Sin embargo, también dejó claro que la guerra podría estar lejos de haber terminado.

“A pesar del éxito de las operaciones de Estados Unidos contra el régimen iraní y de los esfuerzos continuos por asegurar una paz duradera, la amenaza que representa Irán para Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas sigue siendo significativa”, manifestó el presidente republicano.

En virtud de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, el Congreso debe declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza en un plazo de 60 días —que se cumple el viernes—, o dentro de 90 días si el presidente solicita una prórroga. Este Congreso no hizo ningún intento por hacer cumplir ese requisito: salió de la ciudad el jueves por una semana después de que el Senado rechazara por sexta vez un intento demócrata de detener la guerra.

Algunos senadores republicanos están cada vez más inquietos por el calendario de la guerra, que según Trump, duraría unas pocas semanas. Pero la carta del mandatario mostró cómo éste sigue prescindiendo de la aprobación del Congreso. Sostiene que los plazos fijados por la ley no se aplican porque la guerra en Irán, en los hechos, terminó cuando comenzó un frágil alto el fuego a principios de abril.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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