americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alex Ferguson fue hospitalizado tras sentirse mal antes del partido del Manchester United

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El histórico exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson, fue trasladado al hospital tras sentirse indispuesto antes del partido del domingo de su exequipo ante el Liverpool.

ARCHIVO - Foto del 13 de marzo del 2026, el exentrenador del Manchester United Alex Ferguson asiste al Festival Cheltenham 2026. (AP Foto/Dave Shopland, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 13 de marzo del 2026, el exentrenador del Manchester United Alex Ferguson asiste al Festival Cheltenham 2026. (AP Foto/Dave Shopland, Archivo) AP

El icónico exentrenador del United estaba en Old Trafford para el encuentro, pero se marchó antes del inicio.

La cadena Sky Sports, que tiene los derechos de transmisión, informó que Ferguson, de 84 años, estaba “consciente” y se le estaban realizando “controles preventivos”.

La BBC indicó que no se trataba de una situación de emergencia.

Ferguson sufrió una hemorragia cerebral en 2018 y fue sometido a una cirugía de urgencia, antes de recuperarse.

Ferguson asiste con frecuencia a los partidos como local y apareció en redes sociales en una foto tomada en el estadio en la mañana.

The Associated Press se ha puesto en contacto con el United y con el representante de Ferguson para solicitar comentarios.

Ferguson ganó 13 títulos de la Liga Premier con el United y dos veces la Ligas de Campeones durante 26 años y medio repletos de trofeos en el club. En total, conquistó 28 títulos importantes con el United.

Se retiró en 2013 tras ganar el último de sus 13 títulos de liga.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Destacados del día

ARCHIVO - Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar, el 2 de junio de 2023, en Manchester, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, archivo)

Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años y el cese inmediato de sus operaciones

Trump dice que EEUU podría tomar Cuba casi de inmediato
🚨 ÚLTIMA HORA

Trump dice que EEUU podría "tomar Cuba casi de inmediato"

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter