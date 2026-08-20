Agentes incautan dispositivos del exlegislador de California, Eric Swalwell, denunciado por abuso

El legislador Eric Swalwell, demócrata de California, en una reunión pública en Sacramento, California, el 7 de abril de 2026. (Foto AP/Rich Pedroncelli, Archivo) AP

Los dispositivos de Swalwell fueron incautados en el aeropuerto de San Francisco el sábado y los agentes ejecutaron una orden de registro en su casa un día después, indicó la persona, que no estaba autorizada a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El jueves se dejó un mensaje en busca de comentarios a un abogado de Swalwell, quien ha negado las acusaciones de agresión sexual y conducta indebida.

Swalwell anunció su renuncia al Congreso en abril tras denuncias de que había agredido sexualmente a una mujer en dos ocasiones, incluso cuando ella trabajaba para él. El San Francisco Chronicle, seguido por CNN, informó primero sobre las acusaciones. CNN también reportó que otras tres mujeres denunciaron diversos tipos de conducta sexual indebida por parte de Swalwell, entre ellos el envío de mensajes explícitos no solicitados o fotos desnudo.

El legislador, que cumplió siete mandatos, era visto como uno de los principales candidatos en la contienda por la gubernatura de California antes de retirarse después de que surgieron las acusaciones.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, confirmó en abril que estaba investigando a Swalwell después de que una exintegrante de su equipo dijera a CNN y al Chronicle que Swalwell la violó en un hotel mientras él estaba en la ciudad de Nueva York para una gala benéfica en 2024. En un comunicado, la oficina de Bragg alentó a “las sobrevivientes y a cualquier persona que tenga conocimiento de estas acusaciones a comunicarse con nuestra División de Víctimas Especiales”.

Swalwell, originario de Iowa, fue elegido en 2012 y representó un distrito de la Cámara de Representantes al este de San Francisco. Lanzó una postulación presidencial en abril de 2019, pero la terminó unos meses después tras no lograr respaldo entre los votantes.

Fue uno de los principales antagonistas demócratas del presidente republicano Donald Trump en el Congreso. Fue un miembro destacado de las comisiones Judicial y de Inteligencia de la Cámara de Representantes en el primer mandato de Trump y se desempeñó como uno de varios fiscales demócratas en el segundo juicio político contra Trump tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Swalwell fue apartado de la Comisión de Inteligencia por el entonces presidente de la cámara baj, Kevin McCarthy, republicano de California, en 2023, debido al contacto de Swalwell con una presunta espía china, Christine Fang.

Se informó que Fang entró en contacto con la campaña de Swalwell cuando él se postulaba por primera vez al Congreso en 2012 y que participó en la recaudación de fondos para su campaña de 2014.

Investigadores federales alertaron a Swalwell sobre sus preocupaciones e informaron al Congreso acerca de Fang en 2015, momento en el que Swalwell afirma que cortó el contacto con ella. No fue acusado de irregularidades y una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes que se abrió en 2021 se cerró dos años después sin que se tomara ninguna medida.

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Michael R. Sisak en Nueva York contribuyó a este informe.

FUENTE: AP