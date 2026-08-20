Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Una empleada de un supermercado Fresco y Más de Homestead , en el sur de Miami-Dade, fue arrestada después de que una investigación interna detectara decenas de transacciones presuntamente irregulares que habrían provocado pérdidas económicas al establecimiento.

La acusada fue identificada como Maybel Alemán Alonso , de 41 años, quien trabajaba como asociada de servicio al cliente en la tienda ubicada en 27359 South Dixie Highway .

Según el informe de arresto citado por Univision, investigadores identificaron 40 incidentes entre el 15 de julio y el 18 de agosto , incluyendo mercancías que supuestamente no fueron escaneadas, anulaciones irregulares de transacciones y productos que habrían sido tomados o consumidos sin pagar.

Las pérdidas documentadas por la compañía ascienden a $486,44 .

Hasta el momento, no ha trascendido públicamente la nacionalidad de origen de la acusada.

El caso comenzó dentro de la propia compañía.

Ante las sospechas de posibles irregularidades, un investigador de fraude de la cadena comenzó a revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia correspondientes a diferentes jornadas de trabajo.

El análisis permitió identificar una serie de operaciones que, según la acusación, presentaban patrones irregulares.

La información recopilada fue posteriormente utilizada como parte de la investigación que terminó con el arresto de Alonso.

¿Cómo funcionaba el presunto esquema?

Según el reporte policial, las supuestas irregularidades no se limitaban a una única modalidad.

Los investigadores atribuyen a la empleada varias conductas:

No escanear toda la mercancía durante determinadas compras.

Realizar anulaciones presuntamente fraudulentas.

Anular operaciones procesadas por otros empleados.

Tomar o consumir productos sin pagarlos.

Algunas de las anulaciones habrían provocado que ventas ya procesadas quedaran finalmente sin cobrar.

La compañía contabilizó 40 incidentes presuntamente irregulares en poco más de un mes.

Las pérdidas fueron calculadas en $486,44

Pese al número de operaciones detectadas, el valor económico atribuido al esquema fue relativamente reducido.

Fresco y Más calculó las pérdidas en $486,44, de acuerdo con el informe policial.

Sin embargo, la naturaleza repetida de las operaciones llevó a las autoridades a presentar un cargo de fraude organizado, además de una acusación por hurto.

¿Qué cargos enfrenta Maybel Alemán Alonso?

Alonso enfrenta un cargo de fraude organizado por una cantidad inferior a $20.000, clasificado como delito grave de tercer grado bajo la legislación de Florida.

Una condena por un delito grave de tercer grado puede conllevar, dependiendo del caso y de las disposiciones aplicables, hasta cinco años de prisión y una multa de hasta $5.000.

También enfrenta un cargo de hurto por una cantidad de entre $100 y $750, considerado delito menor de primer grado.

Las acusaciones permanecen pendientes y Alonso conserva la presunción de inocencia mientras no exista una condena.

Fue trasladada a TGK y posteriormente quedó en libertad

Tras su arresto, Alonso fue trasladada al Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK) de Miami-Dade.

Posteriormente quedó en libertad después de pagar la fianza correspondiente, según la información disponible.

El caso continuará ahora dentro del sistema judicial de Miami-Dade.

Clientes del supermercado reaccionan al arresto

La noticia sorprendió a algunos compradores habituales del establecimiento de Homestead.

Un cliente entrevistado aseguró que lleva entre cuatro y cinco años realizando compras en la tienda y que nunca había detectado problemas durante sus transacciones.

Otro residente lamentó que una persona con empleo pueda arriesgar su puesto de trabajo mediante este tipo de conductas.

Las opiniones reflejan la sorpresa provocada por un caso que, según la investigación, habría ocurrido durante semanas frente a las propias cámaras del establecimiento.

Tiene una conferencia con la Fiscalía

Alonso tiene programada una conferencia con la Fiscalía este jueves 20 de agosto, una instancia que permitirá avanzar hacia las siguientes etapas del procedimiento.

Será entonces cuando comiencen a definirse aspectos relacionados con la continuidad de los cargos y el desarrollo del expediente.

El caso deberá determinar finalmente si las evidencias recopiladas por la empresa y las autoridades son suficientes para demostrar las acusaciones.

Las cámaras de vigilancia fueron clave

La investigación vuelve a mostrar la importancia de los sistemas internos de prevención de pérdidas utilizados por las grandes cadenas minoristas.

En este caso, la revisión detallada de grabaciones permitió reconstruir decenas de operaciones realizadas durante aproximadamente un mes.

La Fiscalía deberá ahora determinar cómo utilizar esas evidencias dentro del proceso contra Alonso.

Por el momento, la empleada enfrenta dos cargos derivados de las supuestas irregularidades detectadas en el Fresco y Más de Homestead, mientras permanece en libertad a la espera de que continúe el procedimiento judicial.