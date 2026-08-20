Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Nuevos detalles sobre el homicidio de un cubano en el área de Tampa revelaron que el hombre acusado de atacarlo mortalmente con un machete también es originario de Cuba, en un caso que terminó con una persecución policial de dos días por diferentes puntos de Florida.

El sospechoso fue identificado como Iván Aguilera Torres , de 44 años, quien fue localizado y detenido en un motel después de que las autoridades siguieran su rastro desde New Port Richey hasta Gainesville y Lake City .

La víctima, Odisnel Santana Peña , cubano de 39 años, sufrió una profunda herida en el pecho durante el enfrentamiento ocurrido la noche del sábado 15 de agosto.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no consiguieron salvarle la vida.

El incidente comenzó alrededor de las 9:17 p.m. cuando la Policía de New Port Richey recibió una llamada alertando sobre una pelea en Hillside Drive, en el condado de Pasco.

Según la investigación preliminar, Santana Peña y Aguilera Torres se conocían previamente .

Por razones que todavía están siendo investigadas, ambos comenzaron una discusión que posteriormente escaló hasta convertirse en una confrontación física.

Durante el enfrentamiento, las autoridades sostienen que Torres habría tomado un machete y atacado a Santana Peña.

La víctima recibió una grave herida en el pecho.

Los paramédicos no pudieron salvar a Odisnel Santana Peña

Equipos de emergencia se movilizaron rápidamente hacia Hillside Drive después de recibir el aviso.

Al llegar encontraron a Santana Peña gravemente herido.

Los intentos por auxiliarlo no tuvieron éxito y su muerte fue declarada en el lugar.

El sospechoso, mientras tanto, ya había abandonado la zona antes de la llegada de los agentes.

Comenzó entonces una búsqueda que terminó extendiéndose por diferentes ciudades de Florida.

Un video mostraría al sospechoso alejándose del lugar

Durante las horas posteriores al homicidio comenzó a circular en redes sociales un video que presuntamente muestra a Aguilera Torres abandonando el área.

La grabación fue difundida por el influencer cubano Niober Licea, quien señaló que las imágenes supuestamente captaban al sospechoso alejándose en una camioneta después del crimen.

Las autoridades no han confirmado públicamente que el video difundido en redes muestre efectivamente la huida del acusado, por lo que las imágenes deben tratarse como material no verificado de manera oficial.

Una persona admitió haberlo llevado hasta Gainesville

Las investigaciones condujeron inicialmente a los detectives hasta Tampa.

Allí obtuvieron información sobre el posible paradero de Torres y localizaron a una persona que, según las autoridades, reconoció haberlo trasladado el domingo hasta Gainesville.

Ese testimonio permitió ampliar considerablemente el área de búsqueda.

Varias agencias policiales comenzaron entonces a intercambiar información para localizar al sospechoso.

La Policía lo encontró en un motel de Lake City

El operativo terminó cuando agentes de Lake City ubicaron a Torres en el Regal Inn, situado sobre la U.S. Highway 90.

Los oficiales rodearon el establecimiento y comenzaron a ordenar repetidamente al sospechoso que saliera de la habitación.

Finalmente, Torres apareció con las manos levantadas y fue detenido sin que se registrara resistencia.

El jefe de la Policía de Lake City, Gerald Butler, destacó posteriormente la coordinación entre las diferentes agencias.

“Nuestros oficiales trabajaron rápida y metódicamente para localizar a un sospechoso buscado por un grave crimen violento”, declaró.

Permanece detenido sin derecho a fianza

Tras su captura, Aguilera Torres fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de Columbia.

Los registros indican que permanece sin derecho a fianza.

Las autoridades prevén trasladarlo al condado de Pasco, donde deberá responder por la muerte de Santana Peña.

El cargo previsto es asesinato en segundo grado.

Víctima y acusado eran cubanos

Uno de los nuevos elementos conocidos es que tanto la víctima como el acusado son de origen cubano.

Inicialmente, varios reportes habían identificado a Santana Peña como cubano, pero no habían precisado públicamente la nacionalidad de Aguilera Torres.

Información difundida posteriormente identificó también al sospechoso como originario de la Isla.

El dato añade un nuevo elemento al caso, aunque la nacionalidad de ambos no establece por sí misma ninguna relación con el móvil del crimen.

Detectives buscan determinar qué provocó la pelea

La investigación permanece abierta y uno de los principales interrogantes es qué desencadenó exactamente la discusión entre ambos hombres.

Las autoridades han establecido preliminarmente que se conocían, pero no han divulgado públicamente la naturaleza de su relación ni el motivo que habría provocado la confrontación.

Los investigadores deberán reconstruir ahora los momentos anteriores al ataque, revisar posibles testimonios y analizar las evidencias recopiladas.

Torres enfrenta una acusación, no una condena

Aguilera Torres permanece bajo custodia y enfrenta una grave acusación por la muerte de Odisnel Santana Peña.

Sin embargo, existe una precisión jurídica fundamental: el cargo de asesinato en segundo grado y las versiones contenidas en los reportes policiales constituyen acusaciones que todavía deberán ser demostradas ante un tribunal.

Torres conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

La investigación continúa mientras las autoridades intentan esclarecer cómo una discusión entre dos conocidos terminó en un ataque mortal con un machete y una persecución policial de dos días por Florida.