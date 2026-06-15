"A MÍ ME ELIGIERON": Díaz-Canel responde a periodista de EEUU sobre elecciones en Cuba

Miguel Díaz-Canel volvió a defender públicamente la legitimidad de su mandato y aseguró que su llegada a la presidencia de Cuba responde a un proceso electoral que, según afirmó, nace desde la representación popular y no de una designación arbitraria.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista incluida en el documental Cuba After Castro, dirigido por Abby Martin y Matthew Belen para el medio estadounidense BreakThrough News, donde el gobernante cubano abordó cuestionamientos relacionados con el sistema electoral de la isla y la forma en que se elige al jefe de Estado.

“Yo no estaría aquí si no me hubieran elegido”

Durante la conversación, Díaz-Canel insistió en que su presencia al frente del país es consecuencia de un proceso de representación política que comienza en las comunidades.

“Yo no pudiera estar hablando contigo como presidente del país si a mí no me hubieran elegido en un distrito de una ciudad de este país”, afirmó.

El mandatario defendió así el mecanismo electoral cubano, en el que los ciudadanos participan en elecciones para escoger delegados y diputados, mientras que la Asamblea Nacional del Poder Popular es la encargada de elegir posteriormente al presidente de la República.

Díaz-Canel compara el modelo cubano con otros sistemas políticos

En otro momento de la entrevista, el gobernante sostuvo que la elección indirecta de determinadas autoridades existe también en otros países y cuestionó que únicamente Cuba sea señalada por ese mecanismo.

“Hay otros países, potencias incluso, que lo hacen y nadie habla de que ellos son antidemocráticos. El problema de Cuba es que es un caso particular”, expresó.

Con esa declaración, Díaz-Canel intentó presentar el sistema cubano como una variante propia de organización política y rechazó las críticas que cuestionan la legitimidad democrática del modelo vigente en la isla.

El debate sobre la democracia en Cuba sigue abierto

Las palabras del mandatario reavivan un debate que ha acompañado durante décadas al sistema político cubano.

Los críticos del régimen sostienen que el cuestionamiento no se centra únicamente en la elección indirecta del presidente, sino en la ausencia de competencia multipartidista, la imposibilidad de que existan partidos opositores legalmente reconocidos y el papel predominante del Partido Comunista de Cuba, definido por la Constitución como la fuerza política dirigente de la sociedad y del Estado.

Por su parte, las autoridades cubanas defienden que el modelo garantiza representación popular a través de las estructuras locales y nacionales del Poder Popular.

¿Cómo fue elegido Díaz-Canel?

Díaz-Canel fue designado presidente por la Asamblea Nacional del Poder Popular en abril de 2018, tras la salida de Raúl Castro de la jefatura del Estado.

Posteriormente fue ratificado en octubre de 2019 luego de la entrada en vigor de la nueva Constitución cubana, que restableció la figura presidencial y reorganizó la estructura institucional del país.

Sus declaraciones en Cuba After Castro llegan en un momento en que el régimen enfrenta crecientes cuestionamientos internos y externos debido a la crisis económica, los apagones, la escasez de alimentos y el aumento de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

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FUENTE: re