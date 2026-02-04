americateve

Trump

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

MINNEAPOLIS (AP) — La administración Trump está reduciendo el número de policías migratorios en Minnesota después de que las autoridades estatales y locales acordaron cooperar entregando a los inmigrantes arrestados, anunció el miércoles el zar de la frontera, Tom Homan.

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Homan indicó durante una conferencia de prensa que aproximadamente 700 agentes federales serán retirados en Minnesota. Actualmente, alrededor de 3.000 elementos federales están desplegados en el estado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

