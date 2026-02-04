americateve

Cuba

Colapso total en La Habana: colas nocturnas para conseguir gasolina tras más de 10 días sin suministro

Colas nocturnas y más de 10 días sin gasolina: así se vive el colapso del combustible en La Habana, Cuba en medio de apagones

Por Redacción América Noticias Miami
Un conductor se toma un refresco mientras espera la llegada de un camión tanquero de gasolina, en La Habana, Cuba, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Foto/ Ramón Espinosa)
La crisis del combustible se agrava en la capital mientras los cubanos pasan noches enteras esperando algunos litros

La crisis energética en Cuba alcanzó un nuevo punto crítico en La Habana, donde las colas para comprar gasolina se extienden durante horas —y hasta de noche— tras más de diez días sin suministro en zonas del este de la capital, como Guanabo.

Un video difundido en redes sociales por una residente en la isla expone la magnitud del colapso. En las imágenes se observa una interminable fila de autos y motos frente al servicentro Gato Verde, donde decenas de personas esperan con tiques la posibilidad de adquirir apenas unos litros de combustible.

“Iba bajando para Guanabo y me encontré con la cola de la gasolina. Hacía como diez días que no entraba combustible”, relata la joven mientras documenta la escena.

Gasolina racionada, tiques y noches en vela

Según explica la autora del video, muchos de los conductores dependen del combustible para alimentar plantas eléctricas, únicas alternativas frente a los apagones prolongados que afectan a miles de hogares.

En medio de la desesperación, algunos ciudadanos recurren a prácticas extremas para sobrevivir:

  • Sacar gasolina de los tanques para volver a hacer la cola

  • Permanecer en la fila durante toda la noche

  • Reutilizar tiques para intentar comprar más de una vez

“Aquí las colas son inmensas. Incluso de noche la gente sigue esperando para poder comprar combustible”, lamenta.

Un hombre llena su motocicleta con gasolina de un bidón de plástico en La Habana, Cuba, el martes 24 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Un país paralizado por la escasez

La falta de gasolina impacta directamente:

  • El transporte público y privado

  • La generación eléctrica

  • El abastecimiento de alimentos y servicios básicos

Aunque el régimen atribuye la crisis a “problemas financieros” y “dificultades logísticas”, economistas y ciudadanos coinciden en que la falta de divisas, la mala gestión estatal y la corrupción estructural son las causas centrales del colapso.

Más presión internacional y un panorama aún peor

El escenario podría deteriorarse aún más tras el reciente anuncio del presidente Donald Trump, quien confirmó nuevos aranceles contra países que suministren petróleo a Cuba, una medida destinada a cortar el flujo de crudo subsidiado que durante años sostuvo artificialmente al régimen.

Mientras La Habana no logra garantizar un suministro mínimo, la población enfrenta una rutina cada vez más extrema:

Colas interminables, apagones diarios y una economía al borde del colapso total.

La gente hace fila para poder reabastecer sus autos en La Habana, Cuba, el lunes 24 de abril de 2023. La capital de Cuba ha estado restringiendo las ventas de combustible, amenazando con debilitar aún más una economía tambaleándose por apagones de energía e inflación galopante. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Deja tu comentario

