URGENTE | Detienen en Venezuela a Alex Saab, principal testaferro de Maduro, en operación conjunta con el FBI

El empresario colombiano Alex Saab , señalado durante años como el principal operador financiero y testaferro de Nicolás Maduro , habría sido detenido en Venezuela durante la madrugada de este martes en una operación conjunta con el FBI , según informó en exclusiva Caracol Radio .

De acuerdo con el medio colombiano, Saab fue capturado alrededor de las 2:30 a. m. por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), con apoyo de autoridades estadounidenses, y trasladado al Helicoide , principal centro de reclusión de inteligencia en Caracas. Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte del gobierno venezolano.

| URGENTE: Detienen a Álex Saab, el principal testaferro de Maduro, en una operación conjunta con el FBI en Venezuela pic.twitter.com/JjJCSt7oWY

La detención se produce apenas días después de que Saab fuera removido del Ministerio de Industria y Producción Nacional , durante el reciente reacomodo del gabinete ejecutado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez , tras la salida forzada del poder de Maduro y su esposa Cilia Flores , luego de la intervención militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero .

Rodríguez había asegurado públicamente que Saab asumiría “nuevas responsabilidades”, algo que nunca llegó a concretarse , lo que ahora cobra un nuevo significado.

Caracol Radio reportó además la posible detención del empresario venezolano Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. y con causas judiciales abiertas en cortes federales estadounidenses.

Según la información disponible, Saab y Gorrín habrían sido arrestados la noche del martes en la urbanización Cerro Verde, una de las zonas más exclusivas del sureste de Caracas, antes de ser trasladados bajo fuerte custodia al Helicoide.

El hombre clave del chavismo bajo sanciones

Saab fue uno de los operadores financieros más importantes del chavismo durante los años de mayores sanciones internacionales contra Venezuela. Estaba acusado de lavado de dinero, fraude y evasión de sanciones, y fue incluido en listas negras del Departamento del Tesoro de EE.UU.

En 2002, fue detenido en Cabo Verde mientras hacía escala en un vuelo entre Caracas y Teherán. Tras un largo proceso judicial y diplomático, fue extraditado a Estados Unidos y presentado ante una corte federal en Miami.

Sin embargo, su situación dio un giro en 2023, cuando fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre el régimen de Maduro y la administración de Joe Biden, en el marco de los Acuerdos de Barbados.

De “empresario en las sombras” a figura pública del régimen

Antes de su primera captura, Saab era un empresario poco conocido, señalado por importar alimentos de baja calidad para el programa de distribución de cajas CLAP. Tras su regreso a Venezuela en 2023, fue elevado al rango de “héroe del chavismo” y comenzó a ocupar cargos clave en el área económica.

Primero asumió responsabilidades en importaciones y exportaciones, y luego fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, consolidando su posición dentro del aparato de poder.

Un patrón que se repite: purga interna

El retorno de Saab a Venezuela estuvo precedido por una purga similar a la actual. Antes de su llegada, fue detenido el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, lo que destapó una vasta trama de corrupción vinculada a la venta de crudo.

También cayó Álvaro Pulido (alias Germán Rubio Salas), socio cercano de Saab, ambos acusados de lavado de dinero y vínculos con redes de narcotráfico internacional.

Un caso en desarrollo

La posible captura de Álex Saab marca un nuevo golpe al corazón financiero del chavismo, en un contexto de reconfiguración del poder en Venezuela y de máxima presión de Estados Unidos sobre los antiguos operadores del régimen.

Por ahora, el caso permanece en desarrollo, a la espera de confirmación oficial y de una eventual solicitud formal de extradición a Estados Unidos, que podría reactivar uno de los expedientes más sensibles del chavismo ante la justicia federal norteamericana.