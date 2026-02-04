americateve

cubano

Condenan a 50 años de prisión a cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville semanas después de llegar de Cuba

Un tribunal de Florida condenó a 50 años de prisión a un cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville apenas semanas después de llegar de Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
cubano

Jacksonville, Florida- Un tribunal del noreste de Florida sentenció a 50 años de prisión a Carlos Yordanis Aldana, de 38 años, tras declararlo culpable del asesinato en segundo grado con arma blanca de su pareja sentimental, Yanelis de la Caridad, en un caso que las autoridades calificaron como violencia doméstica extrema.

De acuerdo con documentos judiciales del Cuarto Circuito Judicial del Condado de Duval, Aldana había llegado recientemente desde Cuba y llevaba aproximadamente tres semanas en Estados Unidos cuando cometió el crimen dentro del apartamento de la víctima, en Jacksonville.

La investigación determinó que el ataque ocurrió durante un fin de semana y que la intervención de la Oficina del Sheriff de Jacksonville permitió la rápida detención del agresor, evitando que huyera de la escena.

Screenshot 2026-02-04 at 10.50.28PM

Un proceso judicial contundente

El caso avanzó con rapidez en el sistema judicial y concluyó el 30 de enero de 2026, cuando el tribunal dictó una sentencia considerada ejemplar por las autoridades locales. Durante la audiencia, la corte subrayó la gravedad del delito y reiteró que la violencia contra la mujer y dentro del hogar no será tolerada.

La condena impuesta implica que Aldana permanecerá bajo custodia del Departamento de Correcciones de Florida, donde cumplirá la totalidad de la pena impuesta.

Violencia doméstica, un problema persistente

El asesinato de Yanelis de la Caridad se suma a una larga lista de casos de violencia doméstica mortal en Estados Unidos, un fenómeno que continúa generando alarma entre autoridades y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer.

Funcionarios judiciales reiteraron que este tipo de crímenes reciben un tratamiento prioritario en los tribunales y que las sentencias buscan enviar un mensaje disuasorio claro: los actos de violencia extrema dentro del hogar serán castigados con todo el peso de la ley.

Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

