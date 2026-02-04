Apagón MASIVO deja sin electricidad al oriente de Cuba tras fallas en las termoeléctricas Felton y Renté

Compartir en:









apagón

Un apagón masivo afectó la noche de este miércoles a gran parte del oriente de Cuba, luego de la salida inesperada de servicio de dos unidades clave de las termoeléctricas Lidio Ramón Pérez (Felton) y Antonio Maceo (Renté), provocando la desconexión total del sistema eléctrico en cuatro provincias. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) confirmó que la unidad 1 de Felton, ubicada en la provincia de Holguín, y la unidad 5 de Renté, en Santiago de Cuba, quedaron fuera de línea, lo que desencadenó un apagón generalizado en Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Según el comunicado oficial publicado por la UNE en redes sociales, la salida simultánea de ambas plantas provocó un apagón total en la región oriental del país, aunque la entidad estatal no precisó las causas técnicas del fallo ni ofreció un tiempo estimado para la recuperación del servicio eléctrico.

Embed - COLAPSO TOTAL EN LA HABANA colas nocturnas para conseguir gasolina tras más de días sin suministro Fallo en subestación de alto voltaje La Empresa Eléctrica de Holguín informó a través de su canal de Telegram que el evento se originó tras un “disparo en la subestación Holguín 220 kV”, lo que provocó la salida de la CTE Felton, los motores de Moa y la termoeléctrica Renté, ocasionando una salida parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el oriente del país.

Posteriormente, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso detalló en Facebook que el fallo ocurrió a las 20:54 horas, confirmando que la avería dejó sin servicio eléctrico de forma total a las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, y de manera parcial a Holguín.

Además de la unidad 1 de Felton, el incidente provocó la desconexión de los motores de Moa y de las unidades 3 y 5 de la CTE Renté, profundizando el impacto del apagón.

Protocolos de restauración en marcha De acuerdo con la información oficial, las autoridades eléctricas activaron los protocolos de restauración de la zona oriental, con el objetivo de reconectar el sistema regional al SEN, reiniciar las unidades afectadas y restablecer gradualmente la carga eléctrica.

El apagón ocurre en un contexto especialmente delicado para el sistema energético cubano. Horas antes del colapso, la UNE había reconocido que el Sistema Eléctrico Nacional atravesaba una situación crítica, aunque con una leve reducción del déficit en comparación con días anteriores. Para el horario pico nocturno de este miércoles, el parte oficial pronosticaba una disponibilidad de apenas 1.440 MW, frente a una demanda estimada de 2.950 MW, lo que anticipaba un déficit de 1.510 MW y una afectación de hasta 1.540 MW, incluso antes del apagón total registrado en el oriente del país.

Compartir en:







