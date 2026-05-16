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Yordan Álvarez conecta 1 de 4 jonrones de los Astros ante deGrom en triunfo 4-1 sobre Rangers

HOUSTON (AP) — El cubano Yordan Álvarez conectó su 15to jonrón y los Astros de Houston igualaron su máximo de la temporada con cuatro cuadrangulares en la victoria el sábado 4-1 sobre los Rangers, un resultado que dejó a Jacob deGrom estancado en 99 triunfos en su carrera.

El bateador designado de los Astros de Houston Yordan Álvarez celebra con Braden Shewmake su jonrón solitario en la primera entrada ante los Rangers de Texas el sábado 16 de mayo del 2026. (AP Foto/Kevin M. Cox)
El bateador designado de los Astros de Houston Yordan Álvarez celebra con Braden Shewmake su jonrón solitario en la primera entrada ante los Rangers de Texas el sábado 16 de mayo del 2026. (AP Foto/Kevin M. Cox) AP

El venezolano José Altuve envió el tercer lanzamiento de deGrom en el juego a las llamadas Crawford Boxes del jardín izquierdo para el 42do cuadrangular de apertura de su carrera. Álvarez también se voló la barda en la primera entrada.

Altuve salió del juego en el noveno episodio por una lesión no revelada.

Christian Walker abrió la tercera entrada con su 11mo vuelacercas y, con dos outs, Zach Cole conectó un cuadrangular para poner el marcador 4-0.

DeGrom (3-3) permitió cuatro jonrones apenas por segunda vez en 257 aperturas en su carrera. La primera fue el 22 de abril de 2017, contra los Cardenales de San Luis. Permitió apenas otro hit en seis entradas y no otorgó bases por bolas.

Kai-Wei Teng (2-3) ponchó a siete en cinco entradas en blanco. Fue la tercera vez en la carrera de Teng que completa cinco innings, y sus 76 lanzamientos fueron la mayor cifra de su trayectoria.

El dominicano Bryan Abreu dejó a dos corredores varados en la octava entrada y luego hizo que su compatriota Ezequiel Durán bateara para una jugada de selección con dos en base en la novena para apuntarse su segundo salvamento.

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