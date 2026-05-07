Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

El ambiente en el vestuario del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Según reveló el diario MARCA, una nueva pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni terminó provocando una intervención urgente del club y la activación de un gabinete de crisis sin precedentes en Valdebebas.

La situación escaló hasta el punto de que Valverde tuvo que acudir al hospital tras sufrir una fuerte contusión durante el altercado.

De acuerdo con fuentes citadas por MARCA, la tensión comenzó desde primeras horas de la mañana cuando Valverde se negó a darle la mano a Tchouaméni antes del entrenamiento.

El ambiente se fue deteriorando durante la sesión, marcada por entradas fuertes, discusiones y choques constantes entre ambos jugadores.

Todo explotó al finalizar el entrenamiento dentro del vestuario.

Valverde terminó en el hospital

Durante el enfrentamiento, Valverde sufrió una brecha producto de una fuerte contusión y tuvo que recibir atención médica.

Las fuentes consultadas aseguran que la lesión no fue consecuencia de una agresión intencional directa de Tchouaméni, aunque el incidente elevó todavía más la preocupación dentro del club.

José Ángel Sánchez reunió al equipo completo

La gravedad del episodio obligó a intervenir a la cúpula del club.

Según MARCA:

José Ángel Sánchez acudió personalmente al vestuario

Se realizó una reunión de emergencia

Ningún jugador abandonó la Ciudad Deportiva

El club abrió expediente a ambos futbolistas

La prioridad del Real Madrid es frenar la creciente tensión interna antes de que afecte aún más el rendimiento deportivo.

Preocupación total dentro del club

Fuentes cercanas al vestuario describen el ambiente como:

Dividido

Tenso

Con nervios constantes

Muy lejos de solucionarse

Algunos integrantes del entorno madridista califican lo ocurrido como uno de los episodios más graves vividos en Valdebebas en años recientes.