CIA expone al jefe de la inteligencia cubana tras reunión secreta en La Habana

El nombre de Ramón Romero Curbelo , jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba, salió a la luz pública tras la reciente visita del director de la CIA, John Ratcliffe , a Havana , en un movimiento interpretado como un mensaje directo de Washington al régimen cubano.

La identificación fue realizada por el periodista cubano radicado en Miami Miguel Cossío , luego de que la CIA difundiera fotografías de la reunión sostenida en La Habana con altos funcionarios del régimen.

Las imágenes oficiales mostraban a varios funcionarios cubanos con los rostros parcialmente difuminados durante el encuentro con Ratcliffe.

Sin embargo, según Cossío, la agencia estadounidense dejó pistas suficientes para identificar a Romero Curbelo, considerado el principal jefe operativo de inteligencia del régimen cubano.

“La CIA quiso que el mundo supiera quién es esta persona”, afirmó el periodista.

Romero Curbelo era prácticamente desconocido para la opinión pública internacional.

El funcionario, originario de Cienfuegos, habría escalado durante años dentro de la estructura del Ministerio del Interior hasta convertirse en jefe de la Dirección de Inteligencia cubana.

Su nombre apareció oficialmente en 2025 durante una visita institucional a Vietnam, donde fue identificado como director de inteligencia del MININT.

Miguel Cossío lo ubica entre las figuras clave del régimen

El periodista Miguel Cossío incluyó a Romero Curbelo dentro de su proyecto “La Baraja Castrista”, una serie que identifica a las figuras más poderosas del aparato político y militar cubano.

Según explicó, el jefe de inteligencia ocupa una posición de enorme influencia dentro de la estructura de seguridad del régimen.

“Es una de las figuras más importantes y menos visibles del poder en Cuba”, aseguró Cossío.

La visita del director de la CIA aumenta la tensión entre EEUU y Cuba

La exposición pública del jefe del espionaje cubano ocurre en medio de la creciente presión de la administración de Donald Trump sobre La Habana.

Durante la visita de Ratcliffe, Washington habría transmitido exigencias relacionadas con:

Seguridad regional

Cooperación de inteligencia

Presencia rusa y china en Cuba

Reformas económicas y políticas

Un funcionario estadounidense citado por medios norteamericanos advirtió:

“Cuba no puede seguir siendo refugio de adversarios de EEUU en el hemisferio”. (reuters.com)

La crisis cubana ocurre bajo máxima presión internacional

Todo ocurre mientras Cuba enfrenta:

Apagones masivos

Escasez extrema de combustible

Crisis alimentaria

Protestas en La Habana

Nuevas sanciones estadounidenses

La administración Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han endurecido el discurso contra el régimen, al que describen como un “Estado fallido”.

La revelación envía un mensaje directo al aparato de seguridad cubano

Analistas consideran que la exposición pública de Romero Curbelo no fue accidental, sino parte de una estrategia de presión psicológica y política sobre el aparato de inteligencia cubano.

La aparición pública del jefe del espionaje de la isla marca uno de los episodios más delicados en las relaciones entre Washington y La Habana en los últimos años.