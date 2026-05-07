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Real Madrid

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

MADRID (AP) — El mediocampista del Real Madrid Federico Valverde sufrió una lesión en la cabeza, informó el club, por lo que habría sido un altercado el jueves con su compañero Aurélien Tchouaméni a pocos días del clásico contra el Barcelona.

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) AP

En un comunicado, el club dijo que “tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni".

La lesión de Valverde, de 27 años, podría dejarlo fuera de los últimos cuatro partidos de la temporada de La Liga de España.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”, informó el club en otro comunicado sobre la condición del jugador uruguayo. "Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico.

Valverde es un mediocampista fundamental en la selección de Uruguay, que enfrentará a España, Cabo Verde y Arabia Saudí en el Grupo H del Mundial. La Celeste debutará contra los saudíes el 15 de junio.

El Madrid no dio un plazo sobre el procedimiento disciplinario.

“El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, añadió.

No se informó de ninguna lesión en el caso de Tchouaméni, internacional francés de 26 años.

El clásico del domingo en el estadio Camp Nou podría sellar que el Barcelona se corone campeón nacional por segunda campaña seguida. A falta de cuatro fechas por disputar en La Liga, el conjunto catalán aventaja al Madrid por 11 puntos y le bastaría conseguir un empate para celebrar frente a su eterno rival.

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Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

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