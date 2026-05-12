Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

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El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue) AP

Desestimó los rumores de que esté cansado del cargo o enfermo, y manifestó que estos habían sido difundidos por sus adversarios.

“Lamento decirles que no voy a dimitir. Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para iniciar las elecciones a la junta directiva a la que nos vamos a presentar esta junta directiva”, señaló.

El presidente habló el martes en una rueda de prensa después de una reunión de la junta directiva del club, dos días después de que el Madrid perdiera 2-0 en Barcelona y viera a su eterno rival catalán asegurar su segundo título consecutivo de la liga española.

Eso significó que el Madrid ha soportado una segunda temporada consecutiva sin un gran trofeo, pese a contar en la plantilla con el astro francés Kylian Mbappé.

“Se ha creado una situacion absurda contra el Real Madrid y contra mí. No se gana siempre, pero no lo admitimos", dijo Pérez. "Aprovechan ests situacion para atacarme... mi salud es perfecta. Si me dicen que tengo un cáncer, tendría que entrar en un centro oncológico. Hubiera salido en todos los sitios del mundo. No es verdad y ese rumor ha crecido”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP