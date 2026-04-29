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Yasir Al-Rumayyan deja la junta de LIV Golf al agotarse fondos saudíes, indica informe

Yasir Al-Rumayyan, gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí y quien estuvo detrás de la creación de LIV Golf, renunció como presidente de LIV mientras la liga busca una nueva estrategia sin financiación saudí, según un informe publicado la noche del miércoles.

ARCHIVO - Greg Norman, director ejecutivo de LIV Golf (izquierda), aplaude a Yasir Al-Rumayyan, gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudi, en el torneo LIV Golf Invitational-Chicago, el 18 de septiembre de 2022, en Sugar Hill, Illinois. (Foto AP/Charles Rex Arbogast, Archivo)
ARCHIVO - Greg Norman, director ejecutivo de LIV Golf (izquierda), aplaude a Yasir Al-Rumayyan, gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudi, en el torneo LIV Golf Invitational-Chicago, el 18 de septiembre de 2022, en Sugar Hill, Illinois. (Foto AP/Charles Rex Arbogast, Archivo) AP

Sports Business Journal citó a tres personas informadas sobre el desarrollo. LIV Golf planeaba anunciar el jueves una estrategia para seguir adelante sin su principal respaldo financiero, incluida una nueva junta directiva y planes para buscar socios financieros externos.

LIV Golf no hizo comentarios de inmediato. Cualquier decisión que involucre a Al-Rumayyan probablemente provendría del PIF, que él dirige desde 2015.

Al-Rumayyan es un apasionado del golf y desde hace tiempo quería tener un asiento en la mesa. Firmó un acuerdo conjunto en 2023 con el PGA Tour y el circuito europeo. El acuerdo nunca se concretó, salvo por poner fin a las demandas antimonopolio.

Scott O'Neil, quien reemplazó a Greg Norman el año pasado como director ejecutivo de LIV Golf, había dicho a TNT, con sede en Londres, hace dos semanas durante el evento de LIV en Ciudad de México que la financiación saudí estaba asegurada hasta la temporada 2026 y que él “trabajaría como loco” para crear un plan de negocios sólido.

Eso planteó dudas sobre si LIV Golf podría retener a algunos de sus principales jugadores una vez que expiraran sus lucrativos contratos. Con el músculo financiero del fondo soberano de riqueza de Arabia Saudí, LIV Golf pudo gastar 1.000 millones de dólares para fichar a figuras como Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Cameron Smith y, finalmente, Jon Rahm, la última gran incorporación a finales de 2023.

El boletín “Money in Sport” informó a principios de este año que LIV Golf ya había gastado 5.000 millones de dólares desde que la liga se lanzó en 2022, una cifra que sería de 6.000 millones para finales de este año.

Los jugadores han sido conscientes de que la financiación saudí no estaría disponible después de esta temporada. DeChambeau dijo en una entrevista con el sitio de redes sociales “Flushing It” que “mientras LIV esté aquí, encontraría la manera de que tuviera sentido”.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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