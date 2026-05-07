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Yankees consiguen si 16ma victoria en 19 juegos al super 9- a Rangers

NUEVA YORK (AP) — Trent Grisham conectó un doble de tres carreras para tomar la ventaja en una sexta entrada de seis anotaciones, y los Yankees de Nueva York vencieron el jueves 9-2 a Texas para conseguir su 16.ª victoria en 19 juegos, en una tarde en la que los Rangers jugaron mal cuatro pelotas.

Trent Grisham de los Yankees de Nueva York le da seguimiento a su doble de tres carreras en la sexta entrada ante los Rangers de Texas el jueves 7 de mayo del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)
Trent Grisham de los Yankees de Nueva York le da seguimiento a su doble de tres carreras en la sexta entrada ante los Rangers de Texas el jueves 7 de mayo del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

El jardinero izquierdo dominicano de los Yankees, Jasson Domínguez, salió en un carrito después de estrellarse contra la pared mientras atrapaba el batazo de Brandon Nimmo para abrir la primera entrada. A Domínguez le realizaron una resonancia magnética del hombro izquierdo y fue sometido al protocolo de conmoción cerebral.

Nueva York, el mejor equipo de la Liga Americana, ganó su sexta serie consecutiva y provocó la séptima derrota de los Rangers en 10 juegos.

El abridor programado de los Yankees, Ryan Weathers, fue retirado por enfermedad; Paul Blackburn lanzó la primera entrada y el derecho de 27 años Brendan Beck permitió dos carreras, dos hits y tres bases por bolas en poco más de tres entradas en su debut en las Grandes Ligas.

Brent Headrick (3-0) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir hits. Grisham y Cody Bellinger conectaron tres hits cada uno.

Max Schuemann hizo su primera apertura de la temporada como campocorto y conectó un doble en la séptima para su primer hit y su primera carrera impulsada con los Yankees.

Ezequiel Durán impulsó dos carreras, incluido un jonrón en la tercera entrada. El derecho de los Rangers Peyton Gray salió después de que el lineazo de McMahon en la octava entrada le golpeara la mano con la que lanza.

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