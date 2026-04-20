Yankees: Cam Schlittler dice que recibió amenazas de fans de los Medias Rojas

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Cam Schlittler de los Yankees de Nueva York lanza contra los Reales de Kansas City, el viernes 17 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Schlittler ha superado amenazas similares para cosechar éxitos contra los Medias Rojas bajo los reflectores de la postemporada, así que tiene motivos para llegar con confianza a su primer juego en Fenway.

Schlittler creció como aficionado de los Medias Rojas en Walpole, Massachusetts. A pesar de sus antecedentes con los Medias Rojas, Schlittler contó al New York Post que él y su familia han recibido amenazas de muerte de cara al juego del jueves por la noche. Comparó las amenazas con el troleo habitual de los aficionados y señaló que no ha sentido la necesidad de involucrar a la policía.

“La mayoría de los aficionados normales ni se preocupa, ¿no?”, declaró Schlittler al periódico. “Son solo esos fanáticos acérrimos que no tienen nada más en sus vidas aparte del béisbol o el deporte los que de verdad se toman esto en serio, y el hecho de que yo juegue para los Yankees lo empeora para ellos”.

Después de que su familia fuera blanco de comentarios hirientes en redes sociales durante la serie de comodines de la Liga Americana de la temporada pasada contra los Medias Rojas, Schlittler respondió con una actuación dominante. Se convirtió en el primer lanzador de postemporada con al menos ocho entradas sin permitir carreras y 12 ponches sin conceder una base por bolas, y llevó a Nueva York a una victoria 4-0 que sentenció la serie ante Boston en Nueva York.

Esta temporada, Schlittler, de 1,98 metros, ha tenido aún más éxito. El jugador de 25 años tiene marca de 2-1 con efectividad de 1.95 en cinco juegos. Suma 36 ponches en 27 innings y dos tercios.

Asegura que su sólido inicio solo alentará más veneno por parte de los aficionados de los Medias Rojas.

“Va a estar mal, va a estar mal”, comentó Schlittler al Post. “No estoy nervioso por eso, pero va a ser ruidoso. ... Probablemente van a tener tipos de mi edad o un poco más jóvenes, sentados justo afuera del bullpen, gritando lo que sea, probablemente tirándome cosas, intentando agarrarme". “Eso es más o menos lo que espero. Así que sé que los muchachos están entusiasmados con eso y yo también estoy entusiasmado”, agregó. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP