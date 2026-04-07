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Yamamoto lanza 6 entradas, Ohtani extiende racha de embasado y Dodgers vencen 4-2 a Azulejos

TORONTO (AP) — Yoshinobu Yamamoto permitió una carrera en poco más de seis entradas, Shohei Ohtani amplió a 42 juegos su racha embasándose y los Dodgers de Los Ángeles estiraron a cinco su seguidilla de triunfos al vencer el martes 4-1 a los Azulejos de Toronto.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un sencillo en el encuentro ante los Azulejos de Toronto, el martes 7 de abril de 2026 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un sencillo en el encuentro ante los Azulejos de Toronto, el martes 7 de abril de 2026 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) AP

Es la mejor racha de embasado de Ohtani en su carrera. Abrió el juego con una base por bolas en cuatro lanzamientos. También conectó un sencillo impulsor en la tercera entrada y recibió un boleto intencional en la novena.

Alex Freeland pegó tres hits, remolcó una carrera y anotó dos veces. Kyle Tucker se ponchó tres veces en sus primeros cuatro turnos al bate, pero les dio a los Dodgers un margen de seguridad con un sencillo impulsor ante Jeff Hoffman en la novena.

Los Azulejos ampliaron a seis juegos su racha de derrotas un día después de ser vapuleados 14-2 en esta revancha de la Serie Mundial. Toronto no perdió más de cinco seguidos la temporada pasada.

Yamamoto (2-1), el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del año pasado en la victoria de Los Ángeles sobre Toronto en siete juegos, permitió una carrera y cinco hits. Dio una base por bolas y ponchó a seis.

Blake Treinen trabajó la octava y el boricua Edwin Díaz cerró para su cuarto salvamento en cuatro oportunidades.

Kevin Gausman (0-1) permitió tres carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas. El derecho ha recibido apenas una carrera de respaldo en tres aperturas.

El mánager de los Azulejos, John Schneider, fue expulsado en la parte alta de la quinta entrada por discutir con el umpire principal Dan Merzel después de un balk de Gausman.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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