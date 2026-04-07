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Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

MADRID (AP) — Harry Kane respondió para el Bayern Múnich en su regreso tras una lesión, al anotar un gol y gestar la acción que acabó en el tanto inicial de Luis Díaz, y el conjunto alemán se llevó el martes la victoria 2-1 como visitante ante el Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón) AP

Kylian Mbappé descontó para el Madrid después de que los visitantes se habían puesto arriba por dos goles en el estadio Santiago Bernabéu.

La presencia de Kane estuvo en duda hasta último momento tras perderse el encuentro de la Bundesliga contra Friburgo el fin de semana pasado debido a una lesión en el tobillo.

Díaz gritó su gol a los 41 minutos, definiendo en un mano a mano contra el arquero Andry Lunin. La jugada surgió de una combinación entre Kane y Serge Gnabry.

Kane firmó el segundo de los campeones de Alemania en el arranque de la segunda parte.

El resultado dejó al Bayern con ventaja de cara al partido de vuelta en Alemania la próxima semana. El cuadro bávaro intenta alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 2023-24, cuando fue eliminado por el Madrid, que a la postre se coronó campeón.

Arsenal doblegó 1-0 de visita al Sporting de Lisboa en el otro duelo de cuartos disputado el martes.

El miércoles, Barcelona recibirá al rival español Atlético de Madrid y Liverpool visitará al campeón defensor Paris Saint-Germain.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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