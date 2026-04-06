Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo) AP

Tras repasar una serie de titulares, Guthrie comentó que “estamos muy contentos de que hayan empezado la semana con nosotros y es bueno estar en casa”. Su copresentador, Craig Melvin, señaló que “es bueno tenerte de vuelta en casa”.

Saludó a su colega de muchos años Al Roker con un “Buenos días, rayo de sol”, cuando él observó que era bueno verla en el set. Al final de los primeros 25 minutos del programa, le ofreció a Melvin un choque de manos.

Las emociones la superaron antes de la última media hora, cuando se unió a sus colegas frente a los seguidores reunidos en el estudio del programa en el Rockefeller Center. Contuvo las lágrimas cuando se vio a una fan con una camiseta que decía “Welcome home Savannah”, y se aferró al brazo de su colega Jenna Bush Hager y agradeció a la gente por su apoyo.

Guthrie, uno de los rostros más reconocibles de la televisión matutina, es presentadora de “Today” desde 2012. Ha reconocido que es una persona distinta y que es difícil seguir adelante sin saber qué le ocurrió a Nancy Guthrie , a quien las autoridades creen que se llevaron contra su voluntad de su casa en Arizona.

A pesar de una intensa búsqueda en la que participaron miles de agentes federales y locales y voluntarios, no ha habido rastro de la madre de tres hijos, de 84 años, desde que se reportó su desaparición el 1 de febrero.

El programa “Today” ha seguido de cerca la historia durante los últimos dos meses, pero no se mencionó durante la primera hora de su regreso el lunes. Volver a la normalidad fue claramente intencional: no se hizo referencia a su retorno durante las entrevistas con Gabe Gutierrez, de NBC, en la Casa Blanca, ni con el analista militar Steve Warren en el set del programa.

Hoda Kotb, la exconductora que había sustituido a Guthrie durante gran parte de los últimos dos meses y la entrevistó, no estuvo en el set el lunes.

“Today” ha registrado un aumento de audiencia en los últimos dos meses e incluso ha superado a “Good Morning America” de ABC como líder en los índices de audiencia de los programas matutinos. Los programas ya no son las máquinas de ganancias que alguna vez fueron para las cadenas, pero la rivalidad sigue siendo intensa.

“Today” promedió 3,1 millones de televidentes durante los primeros tres meses del año, un alza de casi 9% en una era en la que la mayoría de los programas de televisión abierta pierden audiencia. Es difícil saber cuánto tuvo que ver la historia de Guthrie con eso: NBC también transmitió el Super Bowl y los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero, y ambos eventos suelen ayudar a la audiencia de un programa matutino.

“Good Morning America” promedió 2,93 millones de televidentes, un aumento de 2% respecto de 2025, mientras que “CBS Mornings” se desplomó 17% hasta 1,76 millones, según la empresa Nielsen.

Como parte de un mensaje en video difundido por su iglesia en Nueva York el Domingo de Pascua, Guthrie habló de sentir “momentos de profunda decepción con Dios, la sensación de abandono absoluto”. Pero afirmó que la resurrección no se celebra plenamente “si no reconocemos los sentimientos de pérdida, dolor y, sí, muerte”.

Al anunciar su regreso al principal programa matutino de NBC, Guthrie dijo que no estaba segura de si sentirá que todavía pertenece allí.

“Es difícil imaginar hacerlo porque es un lugar de tanta alegría y ligereza”, expresó hace poco más de una semana en “Today”, durante su primera entrevista desde la desaparición. “No puedo volver e intentar ser algo que no soy. Pero tampoco puedo no volver porque es mi familia”.

No preveía fingir para salir adelante en el programa, que normalmente es de tono ligero con una mezcla de noticias serias y de última hora.

La madre de Guthrie había hecho visitas ocasionales al set del programa

Había mucha especulación sobre si regresaría.

“Quiero sonreír, y cuando lo haga será real”, le dijo a Hoda Kotb, quien volvió a “Today” para sustituirla mientras Guthrie se concentraba en la búsqueda. “Estar ahí es alegre, y cuando no lo sea lo diré”.

Nancy Guthrie apareció ocasionalmente en “Today” a lo largo de los años; una vez participó en una demostración de cocina y sorprendió a su hija en el set. Cuando Savannah Guthrie regresó a su ciudad natal de Tucson en 2025 para un segmento grabado para el programa, ambas visitaron uno de sus restaurantes favoritos y hablaron de su amor por Arizona.

La familia Guthrie ha ofrecido una recompensa de 1 millón de dólares por información que conduzca a la localización de su madre.

Las autoridades creen que Nancy Guthrie fue secuestrada, raptada o de algún modo se la llevaron contra su voluntad después de encontrar sangre cerca del umbral de la puerta de su casa en las estribaciones a las afueras de Tucson. Posteriormente, el FBI difundió videos de vigilancia que muestran a un hombre enmascarado en el porche esa noche. Voluntarios y equipos de búsqueda rastrearon el terreno desértico cercano, lleno de cactus, matorrales y rocas, en las primeras semanas tras su desaparición.

Pero la atención se ha desvanecido en torno a una investigación que fue declarada máxima prioridad para el FBI y las autoridades locales. Los investigadores no han divulgado nuevas pruebas en semanas y dicen que el número de pistas se ha ralentizado. Tanto el FBI como la Oficina del Sheriff del Condado de Pima dijeron a última hora de la semana pasada que no tenían novedades.

Al principio, algunos medios informaron haber recibido mensajes de rescate vinculados al caso. Guthrie contó que ella y sus hermanos respondieron a dos que creyeron reales y ofrecieron pagar.

Guthrie dijo que su condición de celebridad podría ser la razón por la que se llevaron a su madre, pero afirmó que esa posibilidad era “demasiado para soportarla”.

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Los corresponsales de The Associated Press John Seewer en Toledo, Ohio, y Sarah Brumfield en Washington contribuyeron a este despacho.

FUENTE: AP