Wolverhampton desciende tras empate entre Crystal Palace y West Ham

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Valentín Castellanos de West Ham remata de chilena en el partido contra Crystal Palace en la Liga Premier, el lunes 20 de abril de 2026, en Londres. (Jordan Pettitt/PA vía AP) AP

Los Wolves no podrán acumular suficientes puntos en sus últimos cinco partidos para evitar el descenso y regresarán al Championship por primera vez desde 2018.

El descenso pareció inevitable para el club de las Midlands durante la mayor parte de una aciaga temporada, pero ni siquiera una racha de actuaciones más alentadoras en los últimos dos meses pudo salvarlo.

El golpe final llegó lejos de casa, en un partido deslucido en el sur de Londres.

West Ham fue mejor en los primeros compases, pero el marcador se mantuvo sin goles al descanso. Aunque el Palace reaccionó en la segunda parte, no generó muchas ocasiones y ninguno de los dos porteros tuvo demasiado trabajo.

Aun así, el punto fue bien recibido por los Hammers, que se colocan dos puntos por encima de Tottenham, ocupante de la 18va plaza.

El Palace, que apenas ha ganado tres de sus últimos 26 partidos de lunes por la noche en la Premier, se mantuvo en el 13er lugar.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP