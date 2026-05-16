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Willson Contreras pega jonrón de 2 carreras en la 8va y Medias Rojas superan 3-2 a Bravos

ATLANTA (AP) — Willson Contreras conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada para ayudar a que los Medias Rojas de Boston superaran el sábado 3-2 a los Bravos de Atlanta.

El venezolano Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, pega un sencillo en el duelo ante los Bravos de Atlanta, el sábado 16 de mayo de 2026 (AP Foto/Brynn Anderson)
El venezolano Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, pega un sencillo en el duelo ante los Bravos de Atlanta, el sábado 16 de mayo de 2026 (AP Foto/Brynn Anderson) AP

El novato zurdo de los Medias Rojas, Payton Tolle (2-2), permitió dos carreras en ocho innings —su mayor cifra de la temporada. Aceptó cuatro hits y ponchó a tres.

Boston ostenta una marca de 15-1 cuando sus abridores lanzan al menos seis innings.

El cubano Aroldis Chapman empató el 10mo puesto con su salvamento número 377 de por vida. Se sobrepuso a un error de tiro con dos outs y las bases vacías por parte del campocorto venezolano Andruw Monasterio, quien entró por el lesionado Trevor Story.

Chapman dio bases por bolas al hondureño Mauricio Dubón y a Michael Harris II para llenar las bases. Luego, Ha-Seong Kim conectó un roletazo fuerte que golpeó a Chapman, quien se apresuró a salir del montículo y lanzó la pelota a primera para terminar el juego.

El jonrón de Contreras llegó ante Bryce Elder (4-2), quien permitió siete hits en ocho innings y realizó 103 lanzamientos, su mayor cantidad de la temporada. El venezolano impulsó a su compatriota Wilyer Abreu, quien conectó un doble con dos outs.

Abreu se fue de 4-2 con una carrera anotada.

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