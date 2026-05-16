Willson Contreras pega jonrón de 2 carreras en la 8va y Medias Rojas superan 3-2 a Bravos

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El venezolano Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, pega un sencillo en el duelo ante los Bravos de Atlanta, el sábado 16 de mayo de 2026 (AP Foto/Brynn Anderson) AP

El novato zurdo de los Medias Rojas, Payton Tolle (2-2), permitió dos carreras en ocho innings —su mayor cifra de la temporada. Aceptó cuatro hits y ponchó a tres.

Boston ostenta una marca de 15-1 cuando sus abridores lanzan al menos seis innings.

El cubano Aroldis Chapman empató el 10mo puesto con su salvamento número 377 de por vida. Se sobrepuso a un error de tiro con dos outs y las bases vacías por parte del campocorto venezolano Andruw Monasterio, quien entró por el lesionado Trevor Story.

Chapman dio bases por bolas al hondureño Mauricio Dubón y a Michael Harris II para llenar las bases. Luego, Ha-Seong Kim conectó un roletazo fuerte que golpeó a Chapman, quien se apresuró a salir del montículo y lanzó la pelota a primera para terminar el juego.

El jonrón de Contreras llegó ante Bryce Elder (4-2), quien permitió siete hits en ocho innings y realizó 103 lanzamientos, su mayor cantidad de la temporada. El venezolano impulsó a su compatriota Wilyer Abreu, quien conectó un doble con dos outs.

Abreu se fue de 4-2 con una carrera anotada.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP