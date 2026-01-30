americateve

Williamson lidera victoria 114-106 de los Pelicans sobre los Grizzlies

NUEVA ORLEANS (AP) — Saddiq Bey y Derik Queen anotaron 22 puntos cada uno, Zion Williamson añadió 21 y los Pelicans de Nueva Orleans vencieron el viernes 114-106 a los Grizzlies de Memphis.

El alero de los Pelicans de Nueva Orleans Trey Murphy III salta con el balon para anotar frente al pívot de los Grizzlies de Memphis Jock Landale el viernes 30 de enero del 2026. (AP Foto/Avery Sikes)
El alero de los Pelicans de Nueva Orleans Trey Murphy III salta con el balon para anotar frente al pívot de los Grizzlies de Memphis Jock Landale el viernes 30 de enero del 2026. (AP Foto/Avery Sikes)

Williamson tuvo su cuarto juego consecutivo con más de 20 tantos. Herb Jones sumó 16 unidades para ayudar a los Pelicans a mejorar a una marca de 13-37.

Cam Spencer y Jaren Jackson, Jr. anotaron 16 puntos cada uno para Memphis. Cedric Coward añadió 13 y Jock Landale tuvo 12. Los Grizzlies tienen foja de 18-28.

El base de los Grizzlies Ja Morant no jugó por cuarto duelo consecutivo debido a un esguince en el codo izquierdo. Morant, quien jugó por última vez el 21 de enero contra Atlanta, se ha perdido 25 juegos esta temporada.

Nueva Orleans superó a Memphis 35-15 en el tercer cuarto para tomar una ventaja de 93-76.

Los Pelicans hicieron cinco triples en el tercer cuarto, incluyendo tres de Jose Alvarado. Nueva Orleans fue igualmente sólido en el aspecto defensivo, manteniendo a los Grizzlies en su segundo cuarto con menor puntuación de la temporada.

___

