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Wetherholt pega 2 vuelacercas, Brito comete error y Cardenales superan a Guardianes en 10 innings

SAN LUIS (AP) — El novato JJ Wetherholt conectó dos jonrones, el segunda base Juan Brito permitió que un roletazo de Masyn Winn, idóneo para terminar el juego, rebotara hacia el jardín derecho, y los Cardenales de San Luis cortaron una racha de tres derrotas al remontar y vencer el martes 6-5 a los Guardianes de Cleveland en 10 innings.

El venezolano Yohel Pozo, de los Cardenales de San Luis, festeja luego de batear un doble productor en el duelo ante los Guardianes de Cleveland, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)
El venezolano Yohel Pozo, de los Cardenales de San Luis, festeja luego de batear un doble productor en el duelo ante los Guardianes de Cleveland, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Wetherholt logró su primer juego con múltiples cuadrangulares, al volarse la barda por primera vez desde que conectó un jonrón en su debut el día inaugural de la campaña. Su cuadrangular solitario ante Joey Cantillo empató la pizarra 2-2 en la tercera entrada y su batazo de dos carreras contra Erik Sabrowski recortó la desventaja de los Cardenales a 5-4 en la octava.

Con dos outs en la novena, Winn se embasó cuando su rodado de dos botes golpeó la muñeca izquierda de Winn para apenas el sexto error de Cleveland en la temporada. Winn avanzó con un lanzamiento descontrolado de Cade Smith y anotó con el doble del venezolano Yohel Pozo hacia la banda contraria, que botó hasta la barda entre el jardín derecho y el central.

Riley O’Brien (2-0) lanzó una décima perfecta, dejando varado en tercera al corredor automático Chase DeLauter cuando el dominicano Brito fue retirado con una roleta.

El corredor automático Thomas Saggese avanzó a tercera en la parte baja con un lanzamiento descontrolado de Tim Herrin (0-1) y anotó con un clavado de cabeza, apenas superando el tiro del jardinero derecho dominicano Ángel Martínez en el elevado de sacrificio de Nathan Church.

El panameño Iván Herrera conectó su primer jonrón de la temporada por San Luis, que mejoró a 4-0 en entradas extra con su séptima victoria viniendo de atrás.

El dominicano José Ramírez pegó un jonrón en la primera entrada ante Michael McGreevy y, con 288, superó al boricua Bernie Williams y Bobby Bonilla para quedarse en solitario con el 11mo lugar entre los bateadores ambidiestros.

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