Acusan de homicidio a cubano que le disparó a su vecino en Westchester

El incidente se reportó dentro de una casa localizada en la avenida 82 y la calle 25 del suroeste de Miami-Dade.

Algunos residentes del sector donde ocurrió el violento incidente no quisieron ser identificados, pero afirmaron que ahora se sienten más tranquilos, no sólo con el arresto de la persona que disparó, sino que ya no van a tener como vecino a la víctima, Robert Muina, que ha sido detenido anteriormente por posesión de armas, venta de drogas y robo en menor cuantía.