americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Carlos Fernández de Cossío

Carlos Fernández de Cossío acusa a EEUU de intentar "destruir la economía cubana" tras declaraciones de Marco Rubio

El viceministro cubano respondió a Marco Rubio tras su comparecencia en el Senado y negó que GAESA sea una empresa privada, en medio de nuevas sanciones de Washington

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Carlos Fernández de Cossío

Escala el choque entre La Habana y Washington por las sanciones contra GAESA

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, acusó este miércoles al Gobierno de Estados Unidos de intentar “destruir el desempeño económico de Cuba”, en respuesta directa a las declaraciones realizadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el diplomático cubano aseguró que los problemas económicos de la isla se agravan en proporción a la presión ejercida por Washington y rechazó las afirmaciones sobre el papel que desempeña el conglomerado militar GAESA dentro de la economía nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarlosFdeCossio/status/2062162965906735604?s=20&partner=&hide_thread=false

La respuesta de Cossío a las afirmaciones de Rubio

En su publicación, Fernández de Cossío resumió su posición en tres puntos principales: que Estados Unidos busca debilitar la economía cubana, que las dificultades internas aumentan con las sanciones y que GAESA no puede considerarse una empresa privada.

El funcionario cerró su mensaje con una frase dirigida al jefe de la diplomacia estadounidense:

“Mentir en audiencias del Congreso es gratis”.

Las declaraciones fueron una respuesta directa a las afirmaciones realizadas por Rubio un día antes ante los senadores estadounidenses.

Marco Rubio: “GAESA controla prácticamente todo en Cuba”

Durante su comparecencia, Rubio describió a GAESA como una estructura empresarial controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias que domina sectores estratégicos de la economía cubana.

“Cuba en realidad no está controlada por el gobierno. Cuba está controlada por una empresa holding militar llamada GAESA”, afirmó el secretario de Estado.

Según Rubio, el conglomerado controla buena parte del turismo, la minería, las estaciones de combustible y otras actividades económicas fundamentales, además de manejar activos valorados entre 14.000 y 17.000 millones de dólares.

El funcionario estadounidense sostuvo que los ingresos generados por GAESA superan ampliamente los recursos que administra el propio presupuesto estatal cubano.

Las sanciones que golpean el núcleo financiero del régimen

El enfrentamiento verbal ocurre en medio de la mayor escalada de sanciones estadounidenses contra Cuba en años.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impulsado más de 240 medidas restrictivas contra entidades vinculadas al régimen cubano.

Entre ellas destaca la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo, que convirtió a GAESA en uno de los principales objetivos de las sanciones financieras estadounidenses.

La medida también incluyó restricciones contra la presidenta del conglomerado, la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, y contra otras entidades relacionadas con el aparato económico estatal.

Empresas extranjeras abandonan operaciones vinculadas a GAESA

El plazo fijado por Washington para que compañías extranjeras rompieran vínculos con GAESA venció el pasado 5 de junio.

Desde entonces, varias empresas internacionales han anunciado cambios importantes en sus operaciones dentro de Cuba.

Entre ellas figuran cadenas hoteleras como Meliá, Iberostar y Blue Diamond Resorts, además de entidades financieras que procesaban operaciones internacionales relacionadas con la isla.

La situación también ha afectado el uso de tarjetas Visa y Mastercard, incrementando las dificultades para las transacciones internacionales.

El régimen sale en defensa de GAESA por primera vez

En paralelo, el Gobierno cubano publicó esta semana en el diario Granma un extenso artículo defendiendo públicamente a GAESA, algo poco habitual dentro de la narrativa oficial.

El texto calificó las sanciones estadounidenses como una “calumnia de Estado” y una “escalada peligrosa”, aunque no incluyó balances financieros ni auditorías independientes sobre las operaciones del conglomerado.

La publicación fue interpretada por diversos analistas como una señal de la creciente presión que enfrenta el principal generador de divisas del régimen cubano.

Un enfrentamiento que sigue escalando

La disputa entre Rubio y Fernández de Cossío refleja el deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana en medio de una crisis económica sin precedentes en la isla.

Mientras Estados Unidos incrementa las sanciones y busca aislar financieramente a GAESA, el Gobierno cubano insiste en que las medidas estadounidenses son responsables del agravamiento de la situación económica y energética que atraviesa el país.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Pescadores con balsas improvisadas pasan frente al hotel Paseo del Prado, de la cadena canadiense Blue Diamond, en La Habana, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Firma hotelera española Meliá recorta operaciones en Cuba ante crisis del sector turístico

visa y mastercard dejaran de operar en cuba desde el 6 de junio

Visa y Mastercard dejarán de operar en Cuba desde el 6 de junio

cubano se declara culpable en texas por traer mujeres desde cuba y obligarlas a trabajar para saldar deudas

Cubano se declara culpable en Texas por traer mujeres desde Cuba y obligarlas a trabajar para saldar deudas

Un conductor de bicitaxi espera a los clientes junto a un montón de basura en La Habana, Cuba, el lunes 1 de junio de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Basura en Cuba, un problema que se agrava con el cerco petrolero, el calor y la humedad

Destacados del día

Carlos Fernández de Cossío acusa a EEUU de intentar destruir la economía cubana tras declaraciones de Marco Rubio

Carlos Fernández de Cossío acusa a EEUU de intentar "destruir la economía cubana" tras declaraciones de Marco Rubio

ARCHIVO - John Bolton habla en el John F. Kennedy Jr. Forum de la Facultad Harvard Kennedy, el 29 de septiembre de 2025, en Cambridge, Massachusetts. (Foto AP/Michael Dwyer, Archivo)

John Bolton, exasesor y rival de Trump, se declarará culpable en caso de información clasificada

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, John Thune, y, de izquierda a derecha, el senador republicano por Missouri Josh Hawley, y el senador republicano por Oklahoma James Lankford, hablan con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros republicanos, en el Capitolio, en Washington, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Senado de EEUU inicia votación de proyecto de ley para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza

Visa y Mastercard dejarán de operar en Cuba desde el 6 de junio

Visa y Mastercard dejarán de operar en Cuba desde el 6 de junio

Cubano se declara culpable en Texas por traer mujeres desde Cuba y obligarlas a trabajar para saldar deudas

Cubano se declara culpable en Texas por traer mujeres desde Cuba y obligarlas a trabajar para saldar deudas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter