Carlos Fernández de Cossío acusa a EEUU de intentar "destruir la economía cubana" tras declaraciones de Marco Rubio

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, acusó este miércoles al Gobierno de Estados Unidos de intentar “destruir el desempeño económico de Cuba”, en respuesta directa a las declaraciones realizadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el diplomático cubano aseguró que los problemas económicos de la isla se agravan en proporción a la presión ejercida por Washington y rechazó las afirmaciones sobre el papel que desempeña el conglomerado militar GAESA dentro de la economía nacional.

Gob EEUU y sus altos funcionarios conocen bien que: - EEUU se ha propuesto destruir el desempeño económico de Cuba. - Los problemas del país se agravan en proporción a la agresividad estadounidense. - GAE no es una empresa privada. Mentir en audiencias del Congreso es gratis.

En su publicación, Fernández de Cossío resumió su posición en tres puntos principales: que Estados Unidos busca debilitar la economía cubana, que las dificultades internas aumentan con las sanciones y que GAESA no puede considerarse una empresa privada.

El funcionario cerró su mensaje con una frase dirigida al jefe de la diplomacia estadounidense:

“Mentir en audiencias del Congreso es gratis”.

Las declaraciones fueron una respuesta directa a las afirmaciones realizadas por Rubio un día antes ante los senadores estadounidenses.

Marco Rubio: “GAESA controla prácticamente todo en Cuba”

Durante su comparecencia, Rubio describió a GAESA como una estructura empresarial controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias que domina sectores estratégicos de la economía cubana.

“Cuba en realidad no está controlada por el gobierno. Cuba está controlada por una empresa holding militar llamada GAESA”, afirmó el secretario de Estado.

Según Rubio, el conglomerado controla buena parte del turismo, la minería, las estaciones de combustible y otras actividades económicas fundamentales, además de manejar activos valorados entre 14.000 y 17.000 millones de dólares.

El funcionario estadounidense sostuvo que los ingresos generados por GAESA superan ampliamente los recursos que administra el propio presupuesto estatal cubano.

Las sanciones que golpean el núcleo financiero del régimen

El enfrentamiento verbal ocurre en medio de la mayor escalada de sanciones estadounidenses contra Cuba en años.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impulsado más de 240 medidas restrictivas contra entidades vinculadas al régimen cubano.

Entre ellas destaca la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo, que convirtió a GAESA en uno de los principales objetivos de las sanciones financieras estadounidenses.

La medida también incluyó restricciones contra la presidenta del conglomerado, la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, y contra otras entidades relacionadas con el aparato económico estatal.

Empresas extranjeras abandonan operaciones vinculadas a GAESA

El plazo fijado por Washington para que compañías extranjeras rompieran vínculos con GAESA venció el pasado 5 de junio.

Desde entonces, varias empresas internacionales han anunciado cambios importantes en sus operaciones dentro de Cuba.

Entre ellas figuran cadenas hoteleras como Meliá, Iberostar y Blue Diamond Resorts, además de entidades financieras que procesaban operaciones internacionales relacionadas con la isla.

La situación también ha afectado el uso de tarjetas Visa y Mastercard, incrementando las dificultades para las transacciones internacionales.

El régimen sale en defensa de GAESA por primera vez

En paralelo, el Gobierno cubano publicó esta semana en el diario Granma un extenso artículo defendiendo públicamente a GAESA, algo poco habitual dentro de la narrativa oficial.

El texto calificó las sanciones estadounidenses como una “calumnia de Estado” y una “escalada peligrosa”, aunque no incluyó balances financieros ni auditorías independientes sobre las operaciones del conglomerado.

La publicación fue interpretada por diversos analistas como una señal de la creciente presión que enfrenta el principal generador de divisas del régimen cubano.

Un enfrentamiento que sigue escalando

La disputa entre Rubio y Fernández de Cossío refleja el deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana en medio de una crisis económica sin precedentes en la isla.

Mientras Estados Unidos incrementa las sanciones y busca aislar financieramente a GAESA, el Gobierno cubano insiste en que las medidas estadounidenses son responsables del agravamiento de la situación económica y energética que atraviesa el país.