Wembanyama sueña con ganar el título de la NBA y ahora tendrá su primera oportunidad

Llegó a los Spurs de San Antonio hace tres años como la primera selección del draft y con la esperanza de encabezar la revitalización de un contendiente habitual al título, atascado en un ciclo de reconstrucción. Hasta ahora, todo va bien: los Spurs acaban de completar su mejor temporada en una década, con marca de 62-20.

“¿Qué tan listo? Tan listo como se puede estar”, expresó Wembanyama al ser consultado sobre su nivel de preparación para su primera experiencia en la postemporada de la NBA. “Estos momentos son realmente para lo que trabajas todo el año, pero también toda tu carrera. Soñamos con los playoffs desde niños antes de llegar aquí”.

Si nos remontamos a la historia, los Spurs, que enfrentarán en la primera ronda de la Conferencia Oeste a Portland, están en condiciones de protagonizar una larga campaña.

De los otros 15 equipos en la historia de la franquicia que terminaron con un porcentaje de victorias de .700 o mejor, 14 ganaron al menos una serie de playoffs, 10 llegaron a las finales de Conferencia, seis avanzaron a las Finales de la NBA y cinco conquistaron campeonatos.

El núcleo de entonces: Gregg Popovich como entrenador, con Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili. El núcleo de ahora: Mitch Johnson como entrenador, con Stephon Castle, De’Aaron Fox y Wembanyama —quien parece hacer posible cualquier cosa.

“Él ha abrazado a la ciudad y la ciudad lo ha abrazado a él, el hecho de poner un pie en la comunidad”, expresó Johnson. “Y ha sido genuino y auténtico... Es bastante genial verlo de cerca”.

Decir que Wembanyama —que mide 2,24 metros y, de algún modo, hace que otros jugadores de 2,13 metros en la NBA se queden boquiabiertos por lo alto que parece— es único, no es suficiente

¿Cuántos otros jugadores de 21 años en la NBA acaparan titulares por pasar parte de sus veranos en un templo budista (como hizo el verano pasado), llevar libros para leer en el Juego de Estrellas (para incredulidad de algunos compañeros All-Stars) y poder exhibir habilidades matemáticas durante conferencias de prensa (como hizo recientemente al debatir la regla de los 65 partidos de la NBA)?

No muchos.

“Es único”, manifestó el alero de los Spurs Harrison Barnes, consciente de que estaba diciendo lo obvio.

Los números de Wembanyama esta temporada: 1.600 puntos, 736 rebotes, 199 asistencias, 197 tapones, 122 triples. Nadie en la historia de la NBA ha terminado una temporada con esos totales, y los tapones son el factor más importante de por qué está solo en ese apartado.

Así que quiten los tapones. Evalúen su lugar en la historia por puntos, rebotes, asistencias y triples en una temporada. Si se hace eso, esta es la lista completa de jugadores que alcanzaron sus totales solo en esas categorías en una temporada: Dirk Nowitzki, Kevin Love, Russell Westbrook, DeMarcus Cousins, Karl-Anthony Towns (dos veces), Nikola Vucevic, Julius Randle y Nikola Jokic. Eso es todo.

El entrenador de Portland, Tiago Splitter —quien llegó a las Finales de la NBA como jugador en algunos de los grandes equipos de San Antonio y fue parte del campeonato más reciente de los Spurs en 2014— señaló: “Es un tipo de 2,26 metros que puede manejar el balón, tirar, proteger el aro, defender en el perímetro, todas esas pequeñas cosas. No es un secreto. Es un jugador muy bueno”.

Las casas de apuestas dicen que San Antonio es la segunda opción, solo detrás del campeón defensor Oklahoma City —el primer preclasificado del Oeste— para ganar el título de la NBA. Eso significa que existe una expectativa, y una realista, de que el debut de Wembanyama en playoffs quizá no solo sea un éxito rotundo, sino que podría terminar llevando al éxito máximo.

Fue novato del año hace dos años. Iba camino a ganar el premio al jugador defensivo del año la temporada pasada antes de que su campaña se viera interrumpida por un diagnóstico de trombosis venosa profunda. Esta temporada es elegible para todos los grandes premios de la NBA, y los aficionados al baloncesto parecen no poder saciarse de información sobre todo lo que hace.

Ahora, el mayor escenario de la NBA espera a la mayor estrella de San Antonio. Ya jugó por el oro olímpico, así que sabe cómo es el baloncesto de altísimas apuestas, pero por fin llegó su primera oportunidad de competir por un campeonato de la NBA.

Wembanyama expresó: “No puedo evitar soñarlo, por supuesto. Pero tenemos que mantener los pies en la tierra, mantenernos en el momento. Y antes siquiera de pensar en el Juego 1, tengo que pensar en presentarme de la manera correcta. Entrenar, hacer todas mis cosas, prepararme, estar concentrado en los informes de scouting. Pero sí, lo sueño todos los días”.

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FUENTE: AP