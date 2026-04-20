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Wembanyama disfruta el apoyo de leyendas y fans en su debut de playoffs

SAN ANTONIO (AP) — Ha resultado casi tan difícil sacar de quicio a Victor Wembanyama como lograr lanzar un tiro ante la estrella francesa de San Antonio, de 2,24 metros. Aun así, si alguna vez hubo un momento para sentir algo de nervios, fue el domingo.

Victor Wembanyama de los Spurs de San Antonio se desmarca de Toumani Camara (33) de los Trail Blazers de Portland en los playoffs de la NBA, el domingo 19 de abril de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay)
Victor Wembanyama de los Spurs de San Antonio se desmarca de Toumani Camara (33) de los Trail Blazers de Portland en los playoffs de la NBA, el domingo 19 de abril de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay) AP

Los miembros del Salón de la Fama de los Spurs Gregg Popovich, David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginobili y George Gervin estuvieron presentes entre un lleno total en el Frost Bank Center, engalanado con un mar de camisetas brillantes con los colores Fiesta del equipo.

¿Fue demasiado pesada para el Wembanyama de 22 años la presión de cargar sobre sus hombros las esperanzas de una ciudad y de tantos miembros del Salón de la Fama?

“No diría peso. Diría que se siente seguro”, comentó Wembanyama. “Se siente como si, si tropiezas, hay muchas manos listas para atraparte”.

Y así se sienten los Spurs con Wembanyama en la cancha.

Wembanyama anotó 35 puntos en una victoria de 111-98 sobre los Trail Blazers, estableciendo un récord de la franquicia de los Spurs por la mayor cantidad en un debut de playoffs, superando los 32 de Duncan en 1998. Los 21 puntos de Wembanyama en la primera mitad fijaron un récord de la NBA por la mayor cantidad en la mitad inicial de un debut de playoffs de la NBA desde que comenzó la era del "play-by-play" de la liga en 1997.

“Pensé que estaba listo”, señaló el entrenador de San Antonio, Mitch Johnson. “Probablemente se asentó un poco más tarde cuando metió algunos tiros y su talento se hizo notar, pero me pareció que realmente se asentó en un momento en que nuestra defensa subió a otro nivel”.

Los Spurs proyectaron un video antes del partido que incluía “tv off” de Kendrick Lamar, con la frase “It’s not enough” (“No es suficiente”) superpuesta sobre las jugadas destacadas de Wembanyama. Fue apropiado para Wembanyama y para los Spurs.

San Antonio no participaba en los playoffs desde 2019, una sequía de seis temporadas en la postemporada que llegó inmediatamente después de que San Antonio ganara cinco campeonatos de la NBA mientras disputaba 22 postemporadas consecutivas, una cifra que igualó el récord de la liga.

Wembanyama hizo que el regreso fuera exitoso, al acertar 5 de 6 triples y terminar con 13 de 21 en tiros de campo.

“Le pusimos a distintos jugadores encima”, explicó Tiago Splitter, el entrenador brasileño de Portland. “Tuvo un partido increíble, por supuesto. 35 puntos, 5 de 6 en triples. Es muy difícil sacarlo de la pintura. Creo que lo hicimos bien en su mayor parte para sacarlo de la pintura. Claro, un par de veces rodó hacia el aro con un jugador más bajo marcándolo y eso es canasta. Pero esos cinco triples realmente nos hicieron daño”.

Wembanyama tuvo una serie de jugadas destacadas, algo nada inusual durante sus tres temporadas. Las jugadas destacadas se han vuelto tan rutinarias que Wembanyama a veces no logra recordarlas cuando le preguntan por alguna en particular.

“No me acuerdo”, dijo Wembanyama. “¿Fue un doble o un triple?”

Un recuento de cómo botó el balón por detrás de la espalda para evitar a Avdija en media cancha, giró a su alrededor para quedar libre rumbo al aro y clavar una volcada a dos manos a mitad del primer cuarto no le refrescó la memoria.

“Sí. Tengo que verlo otra vez”, manifestó Wembanyama.

Como probablemente lo harán millones de aficionados, que sumaron 2,43 mil millones de visualizaciones de Wembanyama en las redes sociales de la NBA esta temporada, solo por detrás de los 2,85 mil millones de visualizaciones de la estrella de los Lakers, LeBron James.

Wembanyama quizá vuelva a mirar para asimilar aún más el ambiente y la emoción de la victoria del domingo.

“Es genial ver a tanta gente con sus camisetas”, expresó Wembanyama. “Me encanta la animación (en las pantallas) cuando dicen: ‘Ponte tu camiseta’. Sí, deberías ponerte tu camiseta si vienes al partido. Pero al principio, o sea, la primera vez que pisé la cancha para calentar, sentí que el ambiente era diferente. Todo el mundo está listo. Quiero decir, los aficionados estaban listos. Probablemente es lo más emocionados que los he visto este año en esta arena”.

Mientras el público se fue con camisetas gratis, los Spurs recibieron ropa más extravagante de Kelly Olynyk, quien celebró su cumpleaños número 35 el domingo repartiendo regalos.

Wembanyama y toda la plantilla de los Spurs llegaron al partido con trajes negros a juego, hechos a medida, comprados por Olynyk.

“Así es Kelly”, dijo Wembanyama. “Feliz cumpleaños, por cierto. Tomó la iniciativa de hacernos vestir a todos igual. Eso está bien. Es algo bueno para el equipo”.

También lo es Wembanyama.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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